I video di Chiara Alessi sulla storia degli oggetti che ci circondano

Un po’ per fare compagnia agli altri e un po’ per tenersi impegnate, nell’ultimo mese molte persone che lavorano nel settore della cultura si sono messe a fare video per raccontare il loro lavoro o spiegare qualcosa di cui sono esperte. Tra i video più riusciti ci sono sicuramente quelli di Chiara Alessi, critica di design, curatrice di mostre e autrice di articoli e saggi. Dall’8 marzo, ogni giorno, Alessi pubblica su Twitter video di circa 2 minuti in cui parla della storia di oggetti che ci sono molto noti ma di cui probabilmente non conosciamo la storia e il modo in cui furono progettati.

Prima di risponde alle richieste che mi avete mandato, mi sembrava doveroso dedicare la pillola 2) della storia del DESIGN ITALIANO a un celebre oggetto dell'industria farmaceutica che sembra anonimo, ma non lo è affatto: il flacone per disinfettante.#stiamoacasa #StateACasa pic.twitter.com/LP96ZKzbXk — chiara alessi (@chiaralessi) March 9, 2020

Alessi si è occupata di oggetti di uso comune, come il flacone del Bialcol, di cui ha spiegato che la forma del tappo è ispirata ai copricapi degli operatori sanitari d’altri tempi, e degli occhiali da sole, che furono inventati in Italia. Ma ha parlato anche di cose meno quotidiane che però sappiamo far parte della storia del design, come la poltrona Sacco di Zanotta, lo spremiagrumi Juicy Salif disegnato da Philippe Starck e la lampada da tavolo Eclisse. Se quest’ultima non l’avete presente, potete vederla qui: ma è più interessante immaginarsela ascoltando il modo in cui Alessi la descrive citando il suo creatore, il designer Vico Magistretti.

Per la pillola 4 delle mie lezioni di DESIGN italiano, provo a dire due parole su un grande classico. Non sapete quanto "classico"… E quindi ve lo spiego qui. Vico Magistretti, ECLISSE, Artemide 1965 [1967]#designinpigiama (lo avete voluto voi a tutti i costi un hashtag. Eh) pic.twitter.com/NJ0JbFvwpO — chiara alessi (@chiaralessi) March 11, 2020

Tra i video più apprezzati c’è quello sulla moka, che per Alessi è una cosa di famiglia dato che è bisnipote di Alfonso Bialetti, che la moka la inventò, oltre che di Giovanni Alessi Anghini, fondatore di Alessi. Della storia della moka Alessi aveva scritto anche in uno dei suoi libri, il breve saggio Le caffettiere dei miei bisnonni, di cui il Post aveva pubblicato un estratto.

Design italiano clip 5) Sulla MOKA non era facile raccontare qualcosa che non sapeste già. Così ho attinto all'album di famiglia di Germana Bialetti (Omegna, 1924-2016), figlia di Alfonso, poi moglie di Carlo Alessi e… nonna della sottoscritta.#designinpigiama#restiamoacasa pic.twitter.com/9fU0bBzSX8 — chiara alessi (@chiaralessi) March 12, 2020

La serie dei video sulla storia del design è stata chiamata #designinpigiama perché i follower di Alessi le avevano chiesto un hashtag attraverso cui rintracciare tutti i video: Alessi è molto attiva su Twitter, e cercarli uno a uno sul suo profilo non è semplicissimo. Il modo più semplice per trovarli è partire da qui. Ne abbiamo selezionato qualcun altro, per chi si è già appassionato.

Il logo di Eni, il cane a sei zampe

Visto che nella puntata 7) di #designinpigiama parlo di benzina, la mia parte di green emphaty l'ho riservata al pigiama. Ed eccolo qui (non si vede ma lo conoscete tutti) il fedele amico dell'uomo a quattro a ruote:

IL CANE A 6 ZAMPE, Luigi Broggini (1952) poi Bob Noorda (1972) pic.twitter.com/pcwE7FCzoM — chiara alessi (@chiaralessi) March 14, 2020

I Baci Perugina

"Se tu sei triste

Tanti baci"

diceva la pubblicità del Carosello

"Ma non è un oggetto di design!", dice l'assistente. La clip 10 di #designinpigiama prova a spiegare tre ragioni per cui invece sì: è design. L. SPAGNOLI e F. SENECA, bacio perugina, dal 1922 contro il mal d'amore pic.twitter.com/ZVFK5C8FQL — chiara alessi (@chiaralessi) March 17, 2020

Lo spremiagrumi Juicy Salif

È arrivato.

Non è un ragno.

Non è un alieno.

Non è un consiglio per gli acquisti.

E, secondo l'assistente, non è nemmeno un oggetto che conoscerete.

O almeno, dice, lei non lo aveva mai visto. E va beh. Per la puntata 11) di #designinpigiama Philippe STARCK, Juicy Salif, 1991 pic.twitter.com/aPgph2TbQa — chiara alessi (@chiaralessi) March 18, 2020

La Coppa del nonno

Extra cedola per la pillola 12) di #designinpigiama che si finge servizio pubblico e vi ricorda doverosamente che oggi è giovedì, 19 marzo, festa del papà e quindi del nonno e quindi: S. GREGORIETTI, coppa del NONNO, Motta 1973 Auguri nonni e tenete duro!

Questo caffè è per voi pic.twitter.com/NhMLhsmot3 — chiara alessi (@chiaralessi) March 19, 2020

I Tratto Pen di Fila

Pennarelli, penne, pastelli, Lapis e Affini sono eccome beni di prima necessità! E l'episodio 13) di #designinpigiama lo dedico a loro e ai loro cultori. E a chi l'ha visto e a chi non c'era e a chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Design Group Italia, TRATTO PEN, 1976 pic.twitter.com/mGv9zPcvS1 — chiara alessi (@chiaralessi) March 20, 2020

Le biciclette Graziella