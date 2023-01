Jacinda Ardern ha annunciato le dimissioni

Giovedì la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern ha annunciato in una conferenza stampa che si dimetterà a inizio febbraio, diversi mesi in anticipo rispetto alle elezioni generali che si terranno il prossimo 14 ottobre in Nuova Zelanda. L’annuncio è stato sorprendente, perché le dimissioni di Ardern non sono state provocate da una crisi politica, ma da una sua decisione: «Mi dimetto perché questo ruolo di grande privilegio comporta responsabilità. La responsabilità di sapere quando sei la persona giusta per fare da guida, e quando non lo sei», ha detto, per poi aggiungere: «So cosa richiede questo lavoro e so che non ho più abbastanza energie per rendergli giustizia. È semplice».

Ardern ha anche detto che fino ad allora resterà parlamentare, ma che non si ricandiderà. Il suo ultimo giorno da prima ministra sarà il 7 febbraio. Non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto fino alle elezioni: il vice primo ministro Grant Robertson ha detto che non si candiderà per la leadership del partito laburista, di cui lui e Ardern fanno parte, aprendo di fatto una competizione interna per chi succederà ad Ardern.

Ardern ha 42 anni ed era appena entrata nel suo sesto anno di mandato: era entrata in carica a 37, diventando una delle leader più giovani al mondo. L’anno successivo era diventata la seconda leader mondiale di sempre ad affrontare una gravidanza durante il suo incarico. Da prima ministra nel 2019 aveva dovuto affrontare la strage di Christchurch, considerata una delle peggiori della storia neozelandese, quando un uomo chiamato Brenton Tarrant aveva ucciso 51 persone dentro e fuori da una moschea. Nonostante godesse di un’ottima fama a livello internazionale, ultimamente aveva dovuto affrontare diverse critiche nel paese ed erano già circolate voci sul fatto che potesse dimettersi prima delle elezioni.