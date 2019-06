La Nuova Zelanda riacquisterà alcuni tipi di armi dai suoi cittadini

La Nuova Zelanda ha avviato un piano che prevede il riacquisto di alcuni tipi di armi in possesso di suoi cittadini. Il piano prevede lo stanziamento del corrispettivo di circa 120 milioni di euro, che saranno usati per risarcire i proprietari di diversi tipi di armi, per esempio quelle semiautomatiche, il cui utilizzo e la cui vendita sono stati vietati in seguito agli attentati del 15 marzo in due moschee di Christchurch, in cui vennero uccise 51 persone. Il piano prevede che le persone ancora in possesso di armi ora vietate le possano restituire entro il 20 dicembre, ricevendo in cambio una compensazione economica pari a circa il 95 per cento del valore dell’arma.