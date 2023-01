Dopo 25 anni i Pokémon non avranno più Ash Ketchum come protagonista

Dal 1997 a oggi ai Pokémon, le creature immaginarie create per un videogioco per GameBoy negli anni Novanta e attorno a cui si è sviluppato un enorme franchise negli ultimi trent’anni, sono state dedicate varie serie animate. Finora, il protagonista di queste serie è sempre stato Ash Ketchum, un ragazzino dai capelli scuri disordinati, riconoscibile dalla felpa blu e dal cappellino rosso e bianco, accompagnato quasi sempre dal fidato Pokémon Pikachu, una creatura immaginaria simile a un criceto giallo con la coda a forma di saetta: i due sono stati presenti in tutti gli episodi tranne uno.

Il 13 gennaio, però, in Giappone è andata in onda la prima puntata dell’ultima stagione di cui Ash sarà protagonista: per molti fan, di cui fanno parte anche tanti italiani che erano bambini tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila e guardavano il cartone animato su Italia 1 tornati da scuola, è un po’ la fine di un’epoca.

Il sogno di Ash, presupposto per l’intera serie, era quello di diventare il migliore allenatore di Pokémon del mondo. Non è mai stato spiegato bene cosa voglia dire nello specifico e perché sia un titolo tanto ambito, ma per raggiungerlo Ash ci ha messo venticinque anni: se la prima stagione era uscita nel 1997 in Giappone, soltanto in un episodio del 2022 Ash è infine riuscito a vincere il torneo mondiale che determina l’allenatore più potente del mondo, e ottenere il titolo di Monarca.

Il raggiungimento di questo obiettivo segna la fine della storia di Ash. Gli ultimi undici episodi andranno in onda in Giappone nell’arco delle prossime settimane e saranno disponibili nel resto del mondo nel corso del 2023. Poi la Pokémon Company, la società in parte di Nintendo che gestisce la proprietà intellettuale sui Pokémon, ha annunciato che Ash e Pikachu verranno sostituiti da un cast completamente nuovo. I due nuovi protagonisti si chiameranno Liko e Roy, e verranno accompagnati da tre Pokémon: Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, che appaiono per la prima volta nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto, usciti per la console Nintendo Switch l’anno scorso e ambientati nella nuova regione di Paldea.

Il personaggio di Ash non esisteva nei videogiochi Nintendo usciti negli anni Novanta, su cui si basava la serie: il suo aspetto ricordava vagamente quello di uno dei personaggi che si potevano usare nei giochi per Game Boy, ma la sua storia era stata inventata dal nulla per capitalizzare sul successo dei videogiochi e attirare nuovi fan in vista dell’uscita di nuovi giochi e delle carte da gioco. La serie, che si temeva sarebbe durata soltanto sei mesi o al massimo un anno, ottenne però un successo planetario.

«Oggi è difficile pensare ai Pokémon senza pensare ad Ash Ketchum, ma all’inizio era un protagonista improbabile. Nel suo primissimo giorno da allenatore dorme troppo a lungo e perde l’occasione di ottenere uno dei Pokémon starter originali (ovvero i tre Pokémon tra cui i videogiocatori possono scegliere quando cominciano una nuova partita nel videogioco, ndr). Invece, gli capita un Pikachu cocciuto che si rifiuta di entrare nella sua Pokéball», scrive la giornalista Ana Diaz sulla testata dedicata alla cultura pop Polygon.

«Fin da subito, quello che contraddistingue Ash non è un talento particolare, ma una dedizione ostinata al rapporto con i suoi Pokémon e un amore per l’avventura. (…) Ma per i fan, Ash serviva più a ricordarsi che talvolta ci si mette più del previsto a raggiungere i propri obiettivi, e che non arrendersi è la parte più importante del viaggio», continua Diaz.

Anche per questo, quando l’11 novembre scorso è andata in onda la puntata in cui finalmente Ash veniva riconosciuto come il miglior allenatore di Pokémon al mondo, i fan online hanno festeggiato come se si trattasse di un evento sportivo attesissimo.

