Le surreali foto delle case ricoperte di ghiaccio in Canada

Sui social network e sui siti di notizie di mezzo mondo stanno girando le surreali foto di una fila di case ricoperte di ghiaccio, a causa dell’eccezionale ondata di freddo che nell’ultima settimana ha provocato oltre 60 morti e grossi disagi sia in Canada che nel nord-est degli Stati Uniti. Le case si trovano a Fort Erie, un paesino vicino alle cascate del Niagara che si affaccia sul lago Erie e si trova di fronte a Buffalo, la città statunitense più colpita dalle conseguenze del grande freddo. Con il vento, l’acqua del lago è arrivata fino alle abitazioni, nella zona di Crystal Beach, e poi si è trasformata in spessi strati di ghiaccio per via delle bassissime temperature. La stessa cosa era capitata qualche giorno fa a un negozio di souvenir sul lago Michigan, nel nord-est del Wisconsin.

Prima dell’arrivo dell’ondata di freddo, l’agenzia meteorologica Environment Canada aveva emesso un’allerta per quasi tutte le province canadesi. Durante lo scorso fine settimana nella zona di Fort Erie migliaia di persone sono rimaste senza elettricità, come era accaduto anche negli Stati Uniti. Le abbondanti nevicate hanno fatto cadere diversi alberi e ricoperto quasi completamente le automobili e persino gli spazzaneve.

Adesso le autorità locali della zona hanno avvertito sia la popolazione che i turisti, arrivati per scattare foto alle case, di stare lontani dal ghiaccio lungo le spiagge del lago. Per quanto sia spettacolare, il ghiaccio sulle spiagge è «particolarmente instabile e pericoloso», hanno ricordato i vigili del fuoco di Fort Erie in un post su Facebook. Al contempo è stata emessa un’allerta per i possibili allagamenti sempre nella zona di Fort Erie: in questi giorni infatti è previsto un generale rialzo delle temperature che potrebbe far sciogliere progressivamente il ghiaccio e causare altri pericoli e danni.

