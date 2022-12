Perché in Europa non c’è il gran freddo che ha colpito il Nord America

Il gran freddo che negli ultimi giorni ha colpito gli Stati Uniti, causando la morte di almeno 57 persone secondo il conteggio di NBC News, non è insolito. Periodicamente, durante l’inverno, grandi masse d’aria fredda si espandono sul Nord America portando tempeste di neve: era successo anche nel febbraio del 2021, quando in Texas si registrarono alcune delle temperature più basse dei precedenti 30 anni e almeno 250 persone morirono per le conseguenze.

Questi fenomeni meteorologici sono legati al vortice artico, l’ampia area di bassa pressione che si trova sopra al Polo Nord. Sull’Europa non ha effetti analoghi per via delle diverse caratteristiche geografiche dei due continenti: mentre in buona parte degli Stati Uniti venivano registrate temperature inferiori alle medie stagionali degli ultimi decenni, infatti, in Europa ha fatto meno freddo del solito.

The US braces for extreme cold weather but other parts of the world – including Europe and the Arctic – are unusually warm. Please heed all warnings and stay safe.

Note that even in an era of climate change, we will still see cold weather.https://t.co/5bCBRoHfWj pic.twitter.com/6NlmFbuOos

— World Meteorological Organization (@WMO) December 22, 2022