Un uomo ha sparato a diverse persone a Parigi

Venerdì mattina a Parigi un uomo ha sparato contro diverse persone, uccidendone almeno tre. Altre tre sono state ferite, e una di queste è stata portata in ospedale in gravi condizioni. La sparatoria è avvenuta in Rue d’Enghien, una via del decimo arrondissement, non lontano dal centro e accanto a un centro culturale curdo.

La polizia ha arrestato un sospettato, un cittadino francese di 69 anni di cui è stato diffuso solo il nome e indicato come “William M.”: è accusato di omicidio volontario e violenza aggravata. Secondo una fonte vicina alle indagini citata da Le Monde, l’uomo aveva già precedenti penali per alcune violenze commesse nel 2016 e per aver provato a uccidere due persone in un campo dove risiedono migranti, sempre a Parigi, a dicembre dello scorso anno. Le forze dell’ordine stanno indagando su eventuali motivazioni razziste.