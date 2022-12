I Mondiali di calcio si stanno concludendo in Qatar con la finale tra Argentina e Francia. È uno di quei giorni in cui centinaia di milioni di persone in tutto il mondo fanno la stessa cosa allo stesso momento. In Argentina e in Francia, però, la giornata sarà ancora più che lunga che altrove, fra l’attesa per l’inizio e i festeggiamenti che in caso di vittoria andranno avanti fino a domani, se non per giorni.

Le foto di Argentina-Francia nel mondo