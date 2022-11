È morta Christine McVie, cantautrice e tastierista dei Fleetwood Mac

È morta la cantautrice e tastierista britannica Christine Perfect McVie, una dei membri della celebre rock band dei Fleetwood Mac e l’autrice di canzoni come Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me e Songbird. McVie era entrata nel gruppo nel 1970 e lo aveva lasciato nel 1998; era poi tornata a farne parte nel 2014. Aveva 79 anni ed era anche l’ex moglie di uno dei fondatori dei Fleetwood Mac, il bassista John “Mac” McVie, da cui aveva preso il cognome che usava.

Prima di far parte dei Fleetwood Mac, McVie suonava e cantava in una band di blues, i Chicken shack, con cui ebbe qualche successo. Suonò per la prima volta con i Fleetwood Mac, di cui era fan, nel 1968 ma entrò ufficialmente nel gruppo solo dopo aver sposato il marito e dopo l’abbandono del fondatore Peter Green per problemi di salute mentale.

McVie continuò a far parte della band anche dopo il divorzio dal marito. Fu nel 1976, dopo il tour del disco Rumours (letteralmente “Voci”, “Pettegolezzi”), le cui canzoni erano ispirate ai rapporti in crisi dei McVie e di Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, l’altra coppia della band.

Sia mentre stava con il gruppo che dopo fece anche musica come solista, pubblicando tre dischi. Nel 1986 sposò il tastierista portoghese Eddy Quintela, co-autore di molte canzoni poi inserite nei dischi dei Fleetwood Mac come Little Lies.

