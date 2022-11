Le partite di oggi ai Mondiali di calcio

Lunedì in Qatar si gioca la seconda giornata dei Mondiali di calcio. Dopo la partita inaugurale di domenica, vinta nettamente dall’Ecuador contro la Nazionale ospitante, la fase a gironi comincia a entrare nel vivo con tre partite, in programma dalle due del pomeriggio alle otto di sera (ora italiana).

Gruppo B

Inghilterra-Iran

14.00 [Rai 2]

L’Inghilterra, considerata una delle favorite, fa il suo esordio al Khalifa International Stadium di Doha contro l’Iran. Come in ogni grande torneo internazionale, c’è molta attesa per la Nazionale inglese, che non vince un trofeo dai Mondiali ospitati in casa nel 1966. Con l’attuale allenatore Gareth Southgate ha fornito prestazioni sempre più solide, dal quarto posto ai Mondiali del 2018 alla finale degli Europei persa contro l’Italia nel 2021.

Negli ultimi tempi, però, ha avuto parecchie difficoltà a restare sui quei livelli e ora non vince da sei partite ufficiali e contro l’Iran avrà subito una partita impegnativa. La Nazionale persiana è allenata dallo storico vice allenatore di Alex Ferguson al Manchester United, Carlos Queiroz, e si è qualificata ai Mondiali da prima del suo girone asiatico. È composta da molti giocatori di squadre europee, come Mehdi Taremi del Porto, Alireza Jahanbakhsh del Feyenoord e Sardar Azmoun del Bayer Leverkusen, che però è infortunato e contro l’Inghilterra non ci sarà.

Gruppo B Punti PG PV PN PP 1 Inghilterra 0 0 0 0 0 2 Iran 0 0 0 0 0 3 Stati Uniti 0 0 0 0 0 4 Galles 0 0 0 0 0

Gruppo A

Senegal-Olanda

17.00 [Rai 2]

È la partita che conclude il primo turno del Gruppo A, fra le due nazionali favorite per il passaggio del turno. L’Olanda torna ai Mondiali dopo aver mancato la qualificazione quattro anni fa. È allenata dal 71enne Louis van Gaal, subentrato nell’estate del 2021 al posto del dimissionario Frank de Boer nonostante avesse annunciato il ritiro due anni prima. Per di più, nello stesso periodo si è dovuto curare da un tumore, da cui ha detto di essere guarito lo scorso aprile.

L’Olanda è una nazionale ancora in costruzione, ma unisce qualità, esperienza e un’età media piuttosto bassa da cui ci si può aspettare un po’ di tutto. Il Senegal invece si presenta con un gruppo ancora più giovane (25,9 anni di età media contro i 26,6 dell’Olanda), ma già ampiamente testato. Dal 2015 è allenato dall’ex calciatore Aliou Cissé, con cui l’anno scorso ha vinto la prima Coppa d’Africa della sua storia. I suoi convocati giocano tutti in Europa e il livello della rosa è alzato dal portiere del Chelsea Edouard Mendy, dal capitano Kalidou Koulibaly, e dall’ex centrocampista del PSG Idrissa Gueye. L’attaccante del Bayern Monaco Sadio Mané si è invece infortunato all’ultimo e salterà l’intero torneo.

Gruppo A Punti PG PV PN PP 1 Ecuador 3 1 1 0 0 2 Olanda 0 0 0 0 0 3 Senegal 0 0 0 0 0 4 Qatar 0 1 0 0 1

Gruppo B

Stati Uniti-Galles

20.00 [Rai 1]

Anche gli Stati Uniti tornano ai Mondiali dopo aver mancato la qualificazione all’ultima edizione. Da allora sono cambiati molto e stanno beneficiando di una nuova e promettente generazione di calciatori, molti dei quali giocano in Europa, come Christian Pulisic del Chelsea, Weston McKennie della Juventus e Giovanni Reyna del Borussia Dortmund. Sono allenati dal 2018 dall’ex calciatore americano Gregg Berhalter.

Da alcuni anni il Galles sta vivendo il miglior periodo della sua storia calcistica, reso possibile dall’arrivo di una grande generazione di giocatori rappresentata in particolare da Gareth Bale, Aaron Ramsey e Ben Davies. Dopo due qualificazioni consecutive agli Europei, questa generazione è riuscita a tornare ai Mondiali dopo 64 anni di assenza. Ma non è più giovane come un tempo e in un girone piuttosto impegnativo potrebbe avere parecchie difficoltà. L’allenatore è ancora Robert Page, in carica ad interim dalle dimissioni di Ryan Giggs, l’ex calciatore del Manchester United arrestato nel 2020 per violenze domestiche.

Gruppo B Punti PG PV PN PP 1 Inghilterra 0 0 0 0 0 2 Iran 0 0 0 0 0 3 Stati Uniti 0 0 0 0 0 4 Galles 0 0 0 0 0

Qui il calendario completo delle partite fino a domenica.