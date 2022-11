Il calendario della prima settimana dei Mondiali di calcio

I Mondiali di calcio maschili in Qatar iniziano domenica alle 17 con Qatar-Ecuador, prima partita della fase a gironi. Da domenica si giocherà ininterrottamente fino al 2 dicembre, e da martedì 22 novembre in poi ci saranno quattro partite al giorno: alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20.

In Italia saranno trasmessi integralmente, e in chiaro, soltanto dalla Rai, che ne ha acquistato i diritti in esclusiva. Le partite ritenute più importanti si potranno vedere su Rai 1, tutte le altre verranno distribuite fra Rai 2 e Rai Sport.

Primo turno

Domenica 20/11

17.00

Qatar-Ecuador [Rai 1]

Lunedì 21/11

14.00

Inghilterra-Iran [Rai 2]

17.00

Senegal-Olanda [Rai 2]

20.00

Stati Uniti-Galles [Rai 1]

Martedì 22/11

11.00

Argentina-Arabia Saudita [Rai 2]

14.00

Danimarca-Tunisia [Rai 2]

17.00

Messico-Polonia [Rai 2]

20.00

Francia-Australia [Rai 1]

Mercoledì 23/11

11.00

Marocco-Croazia [Rai 2]

14.00

Germania-Giappone [Rai 2]

17.00

Spagna-Costa Rica [Rai 2]

20.00

Belgio-Canada [Rai 1]

Giovedì 24/11

11.00

Svizzera-Camerun [Rai 2]

14.00

Uruguay-Corea del Sud [Rai 2]

17.00

Portogallo-Ghana [Rai 2]

20.00

Brasile-Serbia [Rai 1]

Secondo turno

Venerdì 25/11

11.00

Galles-Iran [Rai 2]

14.00

Qatar-Senegal [Rai 2]

17.00

Olanda-Ecuador [Rai 2]

20.00

Inghilterra-Stati Uniti [Rai 1]

Sabato 26/11

11.00

Tunisia-Australia [Rai 2]

14.00

Polonia-Arabia Saudita [Rai 2]

17.00

Francia-Danimarca [Rai 1]

20.00

Argentina-Messico [Rai 1]

Domenica 27/11

11.00

Giappone-Costa Rica [Rai 2]

14.00

Belgio-Marocco [Rai 1]

17.00

Croazia-Canada [Rai 1]

20.00

Spagna-Germania [Rai 1]

Le 32 partecipanti sono suddivise in 8 gironi da 4 nazionali ciascuno. Giocheranno l’una contro l’altra una sola volta, e si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate. Le altre due saranno eliminate.

Gruppo A Punti PG PV PN PP 1 Qatar 0 0 0 0 0 2 Ecuador 0 0 0 0 0 3 Senegal 0 0 0 0 0 4 Olanda 0 0 0 0 0

Gruppo B Punti PG PV PN PP 1 Inghilterra 0 0 0 0 0 2 Iran 0 0 0 0 0 3 Stati Uniti 0 0 0 0 0 4 Galles 0 0 0 0 0

Gruppo C Punti PG PV PN PP 1 Argentina 0 0 0 0 0 2 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 3 Messico 0 0 0 0 0 4 Polonia 0 0 0 0 0

Gruppo D Punti PG PV PN PP 1 Francia 0 0 0 0 0 2 Australia 0 0 0 0 0 3 Danimarca 0 0 0 0 0 4 Tunisia 0 0 0 0 0

Gruppo E Punti PG PV PN PP 1 Spagna 0 0 0 0 0 2 Costa Rica 0 0 0 0 0 3 Germania 0 0 0 0 0 4 Giappone 0 0 0 0 0

Gruppo F Punti PG PV PN PP 1 Belgio 0 0 0 0 0 2 Canada 0 0 0 0 0 3 Marocco 0 0 0 0 0 4 Croazia 0 0 0 0 0

Gruppo G Punti PG PV PN PP 1 Brasile 0 0 0 0 0 2 Serbia 0 0 0 0 0 3 Svizzera 0 0 0 0 0 4 Camerun 0 0 0 0 0