L’Italia di rugby ha battuto l’Australia per la prima volta nella sua storia

La Nazionale maschile di rugby ha battuto l’Australia per la prima volta nella sua storia. Sette mesi dopo la prima storica vittoria contro il Galles nel Sei Nazioni, l’Italia è riuscita a battere un’altra grande nazionale del rugby contro cui non aveva mai vinto, due volte campione del mondo e attualmente settima nel ranking internazionale, ma in passato stabilmente tra le prime.

They’ve done it! Italy claim their first ever win against Australia 🙌 🇮🇹 28-27 🇦🇺#AutumnNationsSeries | #ITAvAUS pic.twitter.com/BJlh0TGVPO — Autumn Nations Series (@autumnnations) November 12, 2022

All’Artemio Franchi di Firenze, nella seconda partita dei test match internazionali d’autunno, la Nazionale ha vinto 28-27 dopo essere stata in vantaggio per tutta la partita contro un’Australia con molte assenze — su tutte quella del capitano Michael Hooper — scesa in campo con una formazione sperimentale.

L’Italia ha segnato tre mete, con Pierre Bruno e Ange Capuozzo (2), e tre calci di punizione con Edoardo Padovani e Tommaso Allan (2). Sul finale di partita aveva però subito la rimonta dell’Australia, arrivata a un solo punto di distacco con una meta a tempo quasi scaduto. Ma ha poi sbagliato con Ben Donaldson il calcio di trasformazione decisivo, decretando così la vittoria dell’Italia.

Nel 2016, sempre all’Artemio Franchi di Firenze, l’Italia aveva ottenuto un’altra prima storica vittoria contro il Sudafrica, battuto 20-18. Proprio contro il Sudafrica la Nazionale giocherà la sua terza e ultima partita di queste Autumn Nations Series, sabato 19 novembre al Ferraris di Genova.

