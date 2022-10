Secondo gli exit poll delle elezioni parlamentari in Bulgaria, il partito di centrodestra di Boyko Borisov è in vantaggio

In Bulgaria gli exit poll delle elezioni parlamentari di domenica danno il partito dell’ex primo ministro Boyko Borisov, Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (GERB, di centrodestra), al 23,5 per cento, in vantaggio di quattro punti percentuali rispetto a Noi continuiamo il cambiamento, di orientamento progressista, dato al 19,5. L’incarico di governo verrà quindi dato molto probabilmente a Borisov, che però potrebbe avere grosse difficoltà a trovare una maggioranza.

Le elezioni erano state indette dopo che lo scorso giugno il primo ministro Kiril Petkov (il leader di Noi continuiamo il cambiamento) era stato sfiduciato dal parlamento e non era riuscito a formare una nuova maggioranza di governo. Se GERB non riuscirà a trovare forze sufficienti per formare una coalizione, spetterebbe al presidente Rumen Radev, piuttosto vicino alla Russia, nominare un governo di sua scelta.

