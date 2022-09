I danni dell’uragano Ian in Florida

L’uragano Ian è arrivato mercoledì in Florida, negli Stati Uniti, portando con sé forti raffiche di vento e intense piogge. Ha toccato le coste meridionali dello stato come uragano di categoria 4 (il livello massimo è 5), ma nel corso della sua avanzata verso l’entroterra è stato gradualmente abbassato alla categoria 1. Nelle prossime ore è previsto che si sposti a nord, ma intanto in Florida ha già causato parecchi danni: ci sono città quasi completamente allagate, alberi sradicati dal vento, case isolate e quasi 2 milioni di persone senza elettricità. C’è anche un ospedale allagato, nella città di Port Charlotte, e una barca di migranti partiti da Cuba che risulta naufragata a pochi chilometri dalle coste della Florida: 3 persone sono state trovate vive e soccorse, ma ci sono ancora 20 dispersi.

I danni sono piuttosto limitati, considerata la potenza con cui l’uragano si è abbattuto sulla Florida, e questo lo si deve anche all’intervento preventivo delle autorità statali che da giorni stanno allertando i cittadini sui possibili rischi: nei giorni scorsi il governatore della Florida Ron DeSantis aveva peraltro ordinato l’evacuazione di 2,5 milioni di persone, soprattutto nelle aree costiere.

"There is debris flying everywhere. Trees are down. It almost feels like it's actually getting worse… There is debris crashing all around us and the winds are quite strong."

CNN's @randikayeCNN on the back side of Hurricane Ian in Punta Gorda, Florida. https://t.co/hdhUtEIbKM pic.twitter.com/u0ZlOeHFGZ

— CNN (@CNN) September 28, 2022