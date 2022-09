I governatori Repubblicani che mandano i migranti negli stati Democratici

Negli ultimi mesi alcuni governatori Repubblicani di stati americani hanno mandato migliaia di migranti verso stati governati dai Democratici, con l’intento di polemizzare contro le politiche del governo sull’accoglienza dei migranti. Li hanno mandati specialmente nelle cosiddette “città santuario”, cioè quelle città che si rifiutano di applicare le norme in materia di immigrazione irregolare e che garantiscono protezione agli immigrati irregolari che non violano la legge. Sono “città santuario” grandi centri storicamente governati dai Democratici, come New York, Washington D.C., Boston e Chicago.

Proprio in queste grandi città nei mesi scorsi i governatori Repubblicani di Texas e Arizona, Greg Abbott e Doug Ducey, avevano mandato moltissimi migranti per protestare col governo statunitense e chiedere che vengano inaspriti i controlli al confine con il Messico, da dove arrivano quasi tutti i migranti centroamericani e sudamericani che entrano irregolarmente nel paese. Giovedì 15 settembre due bus con più di cento migranti provenienti da vari paesi dell’America centrale e del Sudamerica, sono partiti dal Texas e arrivati a Washington. Sono stati fatti scendere vicino alla casa della vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, con un evidente intento provocatorio, e poi accompagnati in un centro accoglienza.

Negli ultimi giorni un’operazione simile è stata organizzata anche dal governatore Repubblicano della Florida, Ron DeSantis, che però non ha mandato i migranti in una grande città, bensì in un piccolo luogo di villeggiatura noto per essere frequentato da persone di orientamento liberale: l’isola di Martha’s Vineyard, in Massachusetts, dove tra l’altro hanno casa diversi importanti politici Democratici ed ex presidenti, tra cui Barack Obama.

In Florida, we take what is happening at the southern border seriously.

We are not a sanctuary state, and we will gladly facilitate the transport of illegal immigrants to sanctuary jurisdictions. pic.twitter.com/YeEbMzy8yG

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 15, 2022