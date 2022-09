La prima visita all’estero di Xi Jinping dall’inizio della pandemia

Mercoledì il presidente cinese Xi Jinping è arrivato in Kazakistan per quella che è la sua prima visita all’estero dall’inizio della pandemia, cioè da più di due anni e mezzo: è l’unico leader di un grande paese a non aver viaggiato in tutto questo periodo, soprattutto perché in Cina è ancora in vigore la strategia “zero COVID”, che prevede rigidi lockdown, il quasi divieto di spostamenti all’estero e test di massa su tutta la popolazione per frenare i focolai di coronavirus.

In Kazakistan Xi Jinping ha incontrato il presidente del paese, Kassym-Jomart Tokayev, prima di spostarsi in giornata in Uzbekistan, a Samarcanda, dove giovedì e venerdì parteciperà a un incontro dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, un organismo intergovernativo per la mutua sicurezza e la cooperazione politica ed economica, composto da 9 stati asiatici ed europei. Tra questi c’è la Russia, ed è il motivo principale per cui si parla della visita: in quest’occasione Xi Jinping incontrerà quasi certamente il presidente russo Vladimir Putin, per la prima volta dall’invasione dell’Ucraina.

L’ultima volta si erano incontrati a febbraio in Cina, a Pechino, in occasione dell’inizio delle Olimpiadi invernali: Putin era stato l’unico grande leader internazionale presente alla cerimonia di inaugurazione, gli altri avevano deciso di boicottare l’evento per protestare contro le violazioni dei diritti umani in Cina. In quell’occasione i due descrissero la relazione fra i loro paesi come un’amicizia «senza limiti». Meno di due settimane dopo Putin ordinò l’invasione dell’Ucraina.

Da allora la Cina ha sostenuto la Russia nella guerra, almeno a parole, evitando tuttavia di inviare aiuti militari o economici che avrebbero reso la Cina bersaglio di sanzioni da parte degli Stati Uniti e degli altri paesi occidentali.

L’incontro tra i due leader è stato molto esaltato dalle autorità russe, ma molto meno da quelle cinesi, che per ora non hanno nemmeno confermato ufficialmente se l’incontro ci sarà o meno. Yuri Ushakov, uno dei consiglieri più stretti di Putin, ha detto all’agenzia russa Tass che Xi Jinping e Putin discuteranno importanti argomenti regionali e internazionali, comprese le questioni legate all’Ucraina e a Taiwan.

In generale, tutta la visita di Xi Jinping mira a espandere gli interessi e l’influenza della Cina in Asia Centrale, promuovendo le sue politiche in un’area molto dipendente dal suo sostegno e più lontana dalle pressioni economiche e militari degli Stati Uniti.

La scelta di arrivare prima in Kazakistan per Xi Jinping non è casuale: è un paese che detiene il 40 per cento dell’uranio nel mondo, un metallo fondamentale per la produzione di energia atomica, che molti paesi considerano una delle più importanti fonti di energia a lungo termine. Il Kazakistan è poi il paese in cui nel 2013 la Cina lanciò la “Belt and Road Iniziative”, l’enorme piano cinese per costruire e finanziare infrastrutture in molti paesi del mondo, con lo scopo di aumentare la propria influenza.

Il Kazakistan è anche al confine con lo Xinjiang, la regione cinese per cui il paese viene maggiormente accusato di violazioni dei diritti umani, a danno della minoranza musulmana degli uiguri: violazioni raccontate e dimostrate in diverse inchieste internazionali, anche recentemente.

