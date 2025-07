Le foto del tradizionale censimento dei cigni sul Tamigi

Lunedì in Inghilterra è iniziato il tradizionale censimento dei cigni nel Tamigi (chiamato “Swan Upping ”, in inglese). Per cinque giorni, alcuni vogatori (gli “Swan Uppers”) risalgono un tratto del fiume lungo più di cento chilometri, da Sunbury Lock, nel Middlesex, ad Abingdon, nell’Oxfordshire: il loro compito è contare gli esemplari di cigno reale che ci vivono, in particolare quelli più giovani, e controllare la loro salute.

Negli ultimi anni il numero di cigni in questo tratto del fiume è diminuito. Nel 2024 il censimento contò in totale 86 cigni giovani, una diminuzione del 45 per cento rispetto al 2022. David Barber, che è il funzionario reale che guida il censimento, ha detto all’Associated Press che la diminuzione è principalmente dovuta all’aumento dei casi di influenza aviaria in Inghilterra. Molti cigni però soffrono anche a causa della pesca, dell’inquinamento e di atti di vandalismo.

Il censimento va avanti da secoli: si svolge ogni anno nella terza settimana di luglio ed è guidata da un funzionario reale, il Marchiatore dei cigni del Re (“King’s Swan Marker”: quello attuale, per l’appunto, è Barber). È anche legato a una lunga tradizione che coinvolge la monarchia e le corporazioni.

Teoricamente i sovrani britannici possono reclamare la proprietà su ogni cigno reale “non contrassegnato” che si trova sulle acque della Gran Bretagna, anche se in pratica questo succede solo con gli esemplari che vivono in alcuni tratti del Tamigi. È una consuetudine che risale al Medioevo, quando i cigni reali erano considerati animali pregiati per la loro carne e venivano serviti in occasioni particolari, ai banchetti e alle feste.

Si parla di «cigni non contrassegnati» perché da tempo i sovrani britannici permettono di possedere cigni anche ad antiche corporazioni, in particolare quella dei Vintners (produttori di vino) e quella dei Dyers (tintori). Tutt’oggi queste corporazioni contrassegnano i propri cigni e partecipano, insieme agli Swan Uppers del Re, alla cerimonia del censimento, indossando divise diverse: i rilevatori del re indossano divise rosse, quelli della corporazione dei Vintners bianche, e quelli dei Dyers a strisce blu. Il Marchiatore indossa anche una piuma di cigno sul cappello.

Oggi i cigni sono una specie protetta. Gli Swan Uppers risalgono il Tamigi per contare il numero di cigni che ci vivono, specialmente quelli più giovani (per avere un’idea del possibile andamento futuro della popolazione), e controllare il loro stato di salute generale, per verificare tra le altre cose che non abbiano ferite o malattie e curarli, quando possibile.