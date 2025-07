I video della metro di New York allagata

Lunedì sera, nella notte tra lunedì e martedì in Italia, su varie linee della metropolitana di New York ci sono stati rallentamenti e disagi a causa delle forti piogge che hanno allagato diverse fermate. I video condivisi sui social mostrano l’acqua riversarsi all’ingresso delle stazioni e sulle banchine e, in qualche caso, anche all’interno delle carrozze. Le piogge intense hanno provocato allagamenti anche in altre zone del nord-est degli Stati Uniti, soprattutto in Virginia, Pennsylvania e New Jersey. A Plainfield (New Jersey) due persone sono morte dopo che la loro auto era stata trascinata in un torrente.

A New York il servizio della linea 1 della metropolitana è stato sospeso per alcune ore nella gran parte di Manhattan, a causa degli allagamenti nella zona della 96esima strada. La Metropolitan Transit Authority (MTA), l’azienda dei trasporti newyorkesi, ha fatto sapere che anche le linee 2 e 3 sono state interrotte per via degli allagamenti e di guasti poi risolti in diverse stazioni. Alla 34th Street Penn Station, una delle stazioni della metro più frequentate della città, l’acqua è arrivata sulle banchine; in quella tra la 28esima e la Settima strada l’acqua usciva davanti ai tornelli dell’ingresso a getti.

Janno Lieber, l’amministratore delegato della MTA, ha detto a CBS che il sistema fognario della rete metropolitana di New York riesce a gestire grossomodo tra i 3,5 e i 4,5 centimetri di pioggia ogni ora. Lunedì sera nel giro di un’ora ne sono caduti oltre 5.

La MTA ha detto che il servizio è stato ripristinato con qualche ritardo attorno alle 22 ora locale, e Lieber ha detto che gli addetti hanno lavorato tutta la notte per fare in modo che martedì abitanti e turisti potessero spostarsi senza grossi problemi. Sempre secondo Lieber, in totale sono stati pompati oltre 60mila metri cubi di acqua: per dare l’idea, una piscina olimpionica ne contiene circa 2.500.

In vista delle piogge abbondanti il National Weather Service, il servizio meteorologico nazionale, aveva diramato un’allerta per possibili allagamenti in tutta New York, dove diverse strade sono state interrotte temporaneamente per via di alcuni alberi caduti.

Intanto il maltempo ha portato le compagnie aeree a cancellare oltre 2mila voli negli aeroporti di New York, del New Jersey e di Washington, D.C., con conseguenze significative per il traffico aereo. Il governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha dichiarato lo stato d’emergenza, invitando i residenti a stare in casa e a uscire solo per necessità impellenti.

