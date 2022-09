L’Europeo di basket dell’Italia entra nel vivo

Dopo un giorno di pausa dall’ultima partita, la Nazionale maschile di basket torna a giocare stasera al Forum di Assago a Milano (ore 21) nella terza giornata dei Campionati europei. L’avversaria è l’Ucraina, momentaneamente prima nel girone C e una delle quattro favorite per la qualificazione ai playoff. L’Italia viene da una vittoria all’esordio contro l’Estonia e una sconfitta contro la Grecia. Con una vittoria stasera si avvicinerebbe al passaggio del turno, il suo obiettivo minimo.

La Nazionale allenata da Gianmarco Pozzecco sta giocando le sue partite a Milano, come tutto il gruppo C. La vittoria all’esordio contro l’Estonia era ampiamente alla portata ed è stata ottenuta con uno scarto di 21 punti. La Grecia era invece un’avversaria considerata superiore, soprattutto per la presenza di Giannis Antetokounmpo, due volte miglior giocatore della NBA, e dei suoi fratelli Thanasis e Kostas (quest’ultimo non utilizzato).

Alla fine ha perso 85-81 riuscendo però a rimanere sempre in partita, tenendo Antetokounmpo sotto i 26 punti (quelli realizzati invece da Simone Fontecchio, già miglior marcatore dell’Italia contro l’Estonia) e sfiorando il pareggio nei minuti finali, se non la vittoria.

L’avversaria di stasera, l’Ucraina, è a punteggio pieno ma ha anche ottenuto le sue due vittorie contro le nazionali meno quotate del girone, e contro l’Estonia per un solo punto. L’Italia ci ha giocato contro lo scorso 24 agosto nelle qualificazioni ai Mondiali e ha vinto con un netto 97-89 al termine di una partita iniziata male, con 9 punti di svantaggio al termine del primo tempo, ma poi ripresa con oltre 60 punti realizzati nella ripresa.

Lì c’era ancora Danilo Gallinari, il miglior italiano in NBA, poi infortunatosi e quindi escluso dagli Europei. Nel quintetto titolare ucraino ci sono invece due giocatori di NBA: Alex Len dei Sacramento Kings e Svjatoslav Mychajljuk, fino all’anno scorso ai Toronto Raptors. «In questo periodo storico non esistono partite facili. Tutte le squadre hanno giocatori in grado di metterti in difficoltà. Sarà complicato fino alla fine, non c’è dubbio» ha detto Pozzecco dopo la sconfitta contro la Grecia.

L’altra squadra del gruppo C favorita per la qualificazione è la Croazia, contro cui l’Italia giocherà già domani sera nella penultima giornata del girone. L’ultima contro la Gran Bretagna, considerata la più debole del gruppo, è in programma giovedì. Da lì in avanti le sedici qualificate si trasferiranno tutte a Berlino per la fase a eliminazione diretta.

Con la miglior posizione possibile nel girone, la prima avversaria ai playoff potrebbe essere più alla portata. Le qualificate del gruppo dell’Italia si incontreranno con quelle del gruppo D, dove attualmente le prime classificate sono Serbia (vice campione in carica), Israele, Finlandia e Polonia.

In Italia le partite degli Europei di basket non vengono trasmesse in chiaro, ma sulla piattaforma Eleven Sports o da Sky, che trasmette in diretta una selezione dei migliori incontri nella fase a gironi, tutta la fase a eliminazione diretta e tutte le partite dell’Italia nel corso del torneo. La finale è in programma domenica 18 settembre a Berlino.

