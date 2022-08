I nuovi problemi di DAZN con le partite di Serie A

Durante il fine settimana ci sono stati diversi problemi con il servizio di streaming DAZN, che trasmette in esclusiva gran parte delle partite del campionato di Serie A maschile: la nuova stagione è cominciata sabato e da subito moltissime persone in diverse zone d’Italia si sono lamentate per non essere riuscite a vedere intere partite o lunghi spezzoni di esse.

Non è la prima volta che vengono segnalati malfunzionamenti di DAZN, che dall’anno scorso è diventata la principale piattaforma per seguire il calcio italiano (lo sarà almeno fino al 2024). I problemi più recenti però sono stati particolarmente sottolineati dagli utenti, soprattutto perché arrivano dopo che alcuni mesi fa DAZN aveva deciso di modificare il prezzo dei suoi abbonamenti, causando molte polemiche: in sostanza da inizio agosto per avere lo stesso servizio dell’anno scorso è necessario pagare 10 euro in più.

Le difficoltà maggiori si sono avute domenica sera, mentre si giocavano le due partite in programma alle 18:30, Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese, e quelle in programma alle 20:45, Spezia-Empoli e Salernitana-Roma. Non è del tutto chiaro che genere di problemi ci siano stati, ma molti utenti non sono più riusciti ad accedere alla piattaforma, e DAZN è stata costretta a pubblicare sui suoi profili social alcuni link alternativi per vedere le partite dal computer o dallo smartphone (non dalla televisione).

Il Corriere della Sera ha scritto che già domenica sera la Lega Serie A – l’associazione che riunisce le 20 squadre del campionato, e che vende i diritti di trasmissione alle piattaforme – ha contattato i manager di DAZN, secondo cui le inefficienze sarebbero state causate dal fatto che la maggior parte degli spettatori ha provato ad accedere alla piattaforma di DAZN negli stessi minuti. Le molte segnalazioni arrivate durante la serata sembrano però indicare un problema più generale: molti utenti hanno detto di essere stati costretti a ripetere le procedure di autenticazione nell’app mentre stavano già vedendo la partita, e solo a quel punto di non essere più riusciti a entrare.

Le lamentele sono state talmente diffuse – e rilanciate anche da personaggi noti e con molto seguito sui social network – che anche politici e partiti in campagna elettorale hanno deciso di non ignorarle: Matteo Salvini della Lega ha detto che il servizio offerto da DAZN fa «schifo»; Carlo Calenda di Azione ha definito «una fesseria» togliere i diritti a Sky, che trasmetteva gran parte del calcio italiano in esclusiva prima che lo facesse DAZN; il Partito Democratico ha detto di aver inviato una segnalazione all’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom).

DAZN trasmette il calcio italiano e altri eventi sportivi in diretta dal 2018, quando ancora era Sky ad avere l’esclusiva sulla trasmissione della maggior parte delle partite di Serie A. Nel 2021 DAZN si è aggiudicata fino al 2024 l’esclusiva su 7 delle 10 partite che si giocano ogni settimana, con un’offerta di circa 840 milioni di euro all’anno alla Lega Serie A. In base ai contratti stipulati, le restanti 3 partite vengono trasmette sia da DAZN che da Sky.

Rispetto ai servizi usati fino a quel momento in Italia per guardare eventi sportivi in diretta, DAZN ha introdotto la novità di essere una piattaforma di streaming: cosa che però è stata spesso alla base dei suoi problemi di trasmissione, soprattutto durante le partite e gli eventi più seguiti da molti utenti in contemporanea. Fin da subito si erano verificati problemi nella visione fluida di alcune partite, ma erano stati notati soprattutto dall’anno scorso, quando molti più utenti si erano iscritti a DAZN per poter vedere tutto il campionato di Serie A.

A partire da quest’anno DAZN ha fatto un nuovo accordo con Sky, che permette agli abbonati al servizio Sky Q di accedere direttamente dal loro decoder all’app di DAZN (cosa che finora non era possibile). Con un’offerta aggiuntiva si può accedere da Sky a un cosiddetto “canale lineare” via satellite (il 214) in cui DAZN trasmette una selezione dei suoi eventi principali, Serie A compresa. Nei piani delle due aziende, questo accordo dovrebbe aumentare accessibilità e fruizione delle partite.

