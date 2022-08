I canali Dazn saranno nuovamente disponibili su Sky

Da lunedì 8 agosto la piattaforma di streaming online Dazn sarà nuovamente disponibile su Sky con due modalità di fruizione. Gli abbonati al servizio Sky Q avranno la possibilità di accedere direttamente dal loro decoder all’app di Dazn – cosa che finora non era possibile — mentre con un’offerta aggiuntiva si potrà accedere da Sky a un cosiddetto “canale lineare” via satellite (il 214) in cui Dazn trasmetterà una selezione dei suoi eventi principali, Serie A compresa. Nei piani delle due aziende, questo accordo dovrebbe aumentare accessibilità e fruizione delle partite.

Anche in questa stagione Dazn trasmetterà tutte le partite del campionato di Serie A, sette delle quali in esclusiva e tre in condivisione con Sky. Tra le due emittenti c’era già stato un accordo simile in passato, interrotto però in seguito al passaggio del pacchetto principale di diritti televisivi del campionato italiano da Sky a Dazn. Quest’ultima aveva successivamente raggiunto un accordo per condividere i suoi contenuti nell’offerta TIMvision, la piattaforma online del Gruppo TIM, che continuerà ad esserci anche in questa stagione, senza esclusiva.

– Leggi anche: Vedere Dazn in contemporanea su due dispositivi collegati a reti diverse costerà 39,99 euro al mese