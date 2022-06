Da agosto vedere DAZN in contemporanea su due dispositivi collegati a reti internet diverse costerà 39,99 euro al mese

Il servizio di streaming DAZN, l’unico che trasmette tutta la Serie A di calcio in Italia, ha annunciato una modifica al prezzo degli abbonamenti a partire dal 2 agosto, con un aumento di 10 euro al mese per la visione contemporanea da due dispositivi in due case diverse. DAZN introdurrà due tariffe, al posto dell’unica che esiste attualmente: una chiamata Standard che continuerà a costare 29,99 euro al mese, e una chiamata Plus che costerà 39,99 euro al mese e che permetterà di vedere un evento in contemporanea su reti internet diverse. Con l’abbonamento Standard si potranno usare due dispositivi in contemporanea, ma solo se connessi alla stessa rete Internet, e cioè dalla stessa casa.

È una modifica che in parte era già stata annunciata nei mesi scorsi da DAZN, creando un certo malcontento soprattutto tra gli appassionati di calcio. DAZN infatti è l’unica piattaforma ad avere i diritti per trasmettere tutte le partite della Serie A di calcio (Sky ne trasmette soltanto tre a giornata).