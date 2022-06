Quanto costa guardare il calcio negli altri paesi

L’aumento di prezzo per la condivisione di un singolo account annunciato dalla piattaforma di streaming DAZN, l’unica che trasmette tutte le partite di calcio della Serie A, ha rinnovato il dibattito sui costi e la qualità dei servizi dedicati al calcio disponibili sul mercato. Fare i paragoni con gli altri paesi è una delle prime considerazioni che possono venire in mente, anche se il confronto è complicato per diverse ragioni. Il prezzo dei diritti che le piattaforme o i canali televisivi pagano alle Leghe è infatti molto diverso: dipende dalla popolarità e quindi dal giro di affari dei singoli campionati.

La Premier League, il campionato inglese, ha venduto i diritti per trasmettere le partite a quasi 5 miliardi di sterline, 4,2 miliardi di euro, per il triennio tra il 2019 e il 2022, mentre la Serie A per 2,9 miliardi per il triennio 2018-2021. La differenza è dovuta al fatto che la Premier League ha un richiamo internazionale maggiore rispetto alla Serie A. Tra le accortezze importanti per fare paragoni va considerata anche la differenza degli stipendi medi nei diversi paesi: trenta o quaranta euro possono essere un costo significativo dove gli stipendi sono a un livello medio basso, come in Italia, mentre sono più accessibili nel Regno Unito dove il costo della vita, così come gli stipendi medi, sono più alti.

Il punto di partenza per i confronti è la situazione italiana. Dal 2 agosto DAZN introdurrà due tariffe, al posto dell’unica che esiste attualmente: una chiamata Standard che costerà 29,99 euro al mese, e una chiamata Plus che costerà 39,99 euro al mese e che permetterà di vedere un evento in contemporanea su reti internet diverse. Con l’abbonamento Standard si potranno usare due dispositivi in contemporanea, ma solo se connessi alla stessa rete internet, e cioè dalla stessa casa. In sostanza, solo pagando la tariffa più alta si potrà condividere l’account per vedere le partite in due, a meno di non essere conviventi e volerle vedere in due stanze diverse.

L’aumento delle tariffe era stato annunciato in parte nei mesi scorsi da DAZN, creando un certo malcontento tra gli appassionati di calcio soprattutto dopo i problemi segnalati dall’inizio della stagione calcistica: il servizio è stato ostacolato da problemi di trasmissione che hanno impedito a molti utenti di seguire le partite in modo fluido, e in diretta, dall’inizio alla fine.

Inghilterra

Sono tre i servizi che trasmettono le partite di Premier League: Sky Sport si è aggiudicata i diritti per 128 partite a stagione, almeno tre ogni turno, BT Sport per 52 partite a stagione, almeno una a turno, e Amazon Prime per 20 partite a stagione. Le offerte di Sky Sport via satellite partono da 46 sterline al mese, 54 euro, per 18 mesi oppure 25 sterline al mese (poco più di 29 euro) se si ha già un abbonamento a Sky.

L’alternativa è abbonarsi a Now, il servizio di streaming di Sky paragonabile a DAZN. L’accesso giornaliero a Now costa 11,98 sterline, 14 euro. Ma se si vuole seguire le partite ogni fine settimana è più vantaggiosa l’offerta mensile da 20 sterline al mese per i primi tre mesi (23 euro e 50 centesimi), che salgono a 39,99 sterline al mese (quasi 45 euro) a partire dal quarto mese.

Il canale satellitare di BT Sport ha un’offerta base da 16 sterline al mese (18 euro e 80 centesimi) per due anni per le 52 partite disponibili. Anche l’accesso all’app costa 16 sterline per due anni oppure si può scegliere di acquistare un solo mese per 25 sterline (poco più di 29 euro). I clienti di Sky possono aggiungere le partite di BT Sport a partire da 7,5 sterline al mese (8 euro e 80 centesimi) per i primi tre mesi e 15 sterline (16 euro e 60 centesimi) per i successivi. Le venti partite disponibili su Amazon Prime sono comprese nell’offerta di Prime, che nel Regno Unito costa 7,99 sterline al mese (9 euro e 30 centesimi) oppure 79 euro all’anno, 92,80 euro.

Spagna

A marzo DAZN ha raggiunto un accordo con Telefonica, compagnia telefonica spagnola e finora la principale piattaforma per la trasmissione delle partite della Liga, il campionato spagnolo: i due servizi condivideranno le partite di cui avevano acquistato i diritti separatamente. DAZN, infatti, si era aggiudicata i diritti esclusivi di 175 partite ogni anno, che condividerà con Telefonica ricevendo 280 milioni all’anno.

La particolarità della situazione spagnola riguarda proprio Movistar, che essendo una compagnia telefonica ha deciso di includere la visione delle partite di calcio della Liga in un’offerta complessiva insieme al traffico internet da casa e mobile.

La tariffa più bassa per la connettività di miMovistar costa 54,90 euro al mese, a cui si possono aggiungere le tre offerte per vedere le partite di calcio: 43 euro al mese per tutto il calcio spagnolo, gran parte dei campionati europei e la Champions League, 30 euro soltanto per la Liga o 20 euro al mese solo per la Champions League e l’Europa League. Ma non basta, perché per aggiungere una delle offerte che riguardano il calcio è necessario avere anche Movistar Plus Esencial, un’offerta da 10 euro al mese che consente di avere accesso a tutti i contenuti Movistar Plus tra cui appunto le offerte sul calcio.

Facendo due rapidi conti, la connessione internet da casa alla tariffa minima e la visione delle partite costano 107,90 euro al mese per tutto il calcio spagnolo e internazionale, compresa la Champions League, o 94 euro e 90 centesimi solo per la Liga spagnola. Gli appassionati di calcio spagnoli sono in attesa delle tariffe proposte autonomamente da DAZN per le partite di cui ha i diritti.

Germania

Sky ha acquisito i diritti fino al 2024/2025 per trasmettere 200 partite della Bundesliga, il campionato tedesco. Il canone mensile proposto da Sky è 20,75 euro per i primi 12 mesi e 32 euro per i seguenti. Altre 106 partite della Bundesliga vengono trasmesse da DAZN che in Germania ha aumentato i prezzi dal primo febbraio 2022. L’abbonamento mensile costa 29,99 euro contro i precedenti 14,99 euro al mese. Per risparmiare è possibile comprare un abbonamento annuale da 274,99 euro, cioè 24,99 euro al mese. Fino a febbraio il costo dell’abbonamento annuale di DAZN era di 149,99 euro all’anno.

Francia

Le Pass Ligue 1 è il nome del canale dedicato al calcio francese sulla piattaforma Amazon Prime Video. Amazon ha acquistato i diritti per trasmettere 8 partite su 10 di ogni turno del campionato francese, la Ligue 1, fino alla stagione 2023/2024. L’abbonamento costa 5,99 euro al mese a cui va aggiunta l’offerta da 12,99 euro per Ligue 1. Le altre due partite sono disponibili sul canale satellitare Canal Plus, con un’offerta dedicata allo sport da 34,99 euro al mese.