Dove vedere il calcio quest’anno

La stagione del calcio internazionale è iniziata i primi di agosto ed entro metà mese tutti i principali campionati europei, Serie A compresa, saranno partiti. Questa stagione è la seconda del triennio 2021/2024 — il periodo su cui si basa la vendita dei diritti televisivi — e questo vuol dire che non ci sono grossi cambiamenti nelle modalità di trasmissione delle partite dei tornei principali. Ci sono però alcune piccole novità per quanto riguarda i servizi, e per vedere tutti gli appuntamenti principali non basterà un solo abbonamento.

Serie A maschile

Fino al 2024 il campionato di Serie A verrà trasmesso interamente soltanto dalla piattaforma di streaming online Dazn, che per ogni giornata di campionato avrà sette partite in esclusiva e tre in condivisione con Sky. Da quest’anno gli abbonamenti disponibili sono due: quello “standard” costa 29,99 euro al mese e permette la visione dei contenuti da un massimo di due dispositivi connessi alla stessa rete internet, mentre il “plus” costa 39,99 euro mensili e consente la visione da due dispositivi collegati anche da luoghi e reti differenti.

Dazn è compreso nell’offerta TIMvision Calcio e Sport che dal primo settembre costa 19,99 euro mensili per 12 mesi e poi da settembre 2023 salirà a 29,99 euro. Da lunedì 8 agosto, inoltre, Dazn è nuovamente disponibile su Sky con due modalità di fruizione. Gli abbonati al servizio Sky Q avranno la possibilità di accedere direttamente dal loro decoder all’app di Dazn, mentre con altri 5 euro al mese si potrà accedere un cosiddetto “canale lineare” via satellite (il 214 di Sky) in cui Dazn trasmetterà una selezione dei suoi eventi principali, Serie A compresa.

Sky continuerà invece ad avere tre partite per ogni giornata di campionato. Quando la Serie A si giocherà nel fine settimana trasmetterà — insieme a Dazn — quella del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45. Per gli abbonati con decoder il pacchetto Sky Calcio (in cui è compresa anche tutta la Serie B) costerà 5 euro al mese. In alternativa è disponibile la piattaforma online Now, che costa 9,99 euro il primo mese e successivamente 14,99.

Serie A femminile

Il campionato di Serie A femminile si potrà vedere per intero su TIMvision, in chiaro su La7, La7d e in streaming sul sito della rete, che trasmetterà una partita a giornata, e anche su Dazn, che trasmette le partite di Inter, Milan e Juventus.

Coppa Italia

Dalla scorsa stagione la coppa nazionale del campionato italiano non si vede più sulla Rai ma su Mediaset, che ha comprato i diritti in esclusiva di tutte le partite e anche della Supercoppa fino al 2024. Mediaset ha già iniziato a trasmetterle su Italia 1, sul 20, in streaming su Infinity e sul sito di SportMediaset.

Serie B

La Serie B non vende i diritti in esclusiva, quindi anche in questa stagione le sue partite si potranno vedere integralmente su Sky, Dazn e Helbiz Live, la piattaforma della società che in Italia è conosciuta perlopiù per i suoi servizi di mobilità a noleggio, che mette a disposizione tre diversi abbonamenti: mensile a 5,99 euro, annuale da 4,17 euro mensili o annuale da 39,99 euro al mese con corse illimitate in bici, monopattino e scooter.

Champions League

A differenza della Serie A, per poter seguire tutta la UEFA Champions League dall’inizio alla fine ci sarà ancora bisogno di almeno due abbonamenti. Su Sky si potranno vedere 121 delle 137 partite previste tra fase a gironi e finale: servirà il pacchetto Sport dal costo di 16 euro al mese o l’abbonamento a Now.

Anche Mediaset trasmetterà 121 delle 137 partite di Champions League sulla sua piattaforma streaming Infinity, disponibile in abbonamento a 7,99 euro al mese con una prova gratuita di sette giorni (Infinity è compreso nell’offerta TIMvision insieme a Dazn). La miglior partita del martedì verrà trasmessa anche in chiaro su Canale 5.

Le sedici partite che mancano da queste due offerte (le migliori del mercoledì) verranno trasmesse da Amazon tramite la sua piattaforma online Prime Video, accessibile tramite l’abbonamento al servizio Amazon Prime: per i nuovi abbonati i primi 30 giorni sono gratuiti, poi si paga 36 euro all’anno o 3,99 al mese. Dal 15 settembre in poi gli stessi abbonamenti costeranno 49,90 euro all’anno e 4,99 al mese.

Champions League femminile

Dazn trasmetterà tutte le partite di UEFA Champions League femminile sia sulla sua piattaforma che in chiaro su YouTube fino al 2023. Nelle successive due stagioni il torneo si potrà seguire in abbonamento sulla piattaforma Dazn, mentre su YouTube si potranno vedere in chiaro diciannove partite selezionate tra quelle in calendario.

Europa League

Sky e Dazn trasmetteranno tutte le partite di UEFA Europa League. Su Sky si potranno vedere con il pacchetto Sport e con l’abbonamento a Now, su Dazn tramite i due abbonamenti che comprendono tutta l’offerta.

Conference League

La nuova competizione per squadre europee è alla sua seconda edizione e quest’anno come squadra italiana ci sarà la Fiorentina. Il torneo verrà trasmesso interamente soltanto da Sky, mentre Dazn avrà una selezione dei migliori incontri.

Campionati esteri

Sky trasmetterà in esclusiva le migliori partite della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese. Servirà il pacchetto Calcio — lo stesso della Serie A e della Serie B — o l’abbonamento unico a Now. Dazn continuerà a trasmettere la Liga spagnola, la MLS americana, la seconda divisione inglese e la Copa Libertadores.

In breve

Con un abbonamento a Dazn si potrà vedere tutta la Serie A, la Serie B, l’Europa League, la Champions League femminile, la Liga spagnola e alcune partite di Conference League. Su Sky si potranno vedere tre partite a giornata di Serie A, tutta la Serie B, le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 con il pacchetto Calcio o con un abbonamento a Now. Con il pacchetto Sport — o con Now — si potranno vedere 121 delle 137 partite di Champions League, tutta l’Europa League e la Conference League.

Mediaset trasmetterà una partita a settimana di Champions League in chiaro su Canale 5 e altre 121 a pagamento su Infinity. Trasmetterà anche tutta la Coppa Italia su Italia 1, sul 20 e in streaming su Infinity o sul sito di SportMediaset. Le sedici partite che mancano dalle offerte Sky e Mediaset le trasmetterà Amazon tramite la sua piattaforma online Prime Video, accessibile tramite l’abbonamento annuale al servizio Amazon Prime.

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.