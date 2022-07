La strage di prigionieri di guerra ucraini a Olenivka

Decine di persone che erano detenute come prigioniere di guerra in una struttura a Olenivka, nei territori dell’autoproclamata repubblica filorussa di Donetsk, sono morte in un attacco le cui modalità e responsabilità sono ancora da chiarire. Russia e Ucraina si accusano vicendevolmente di aver ucciso i prigionieri, mentre la Croce Rossa Internazionale sta cercando di accedere all’area per prestare soccorso.

Secondo l’Ucraina, i morti sono stati almeno 40 e i feriti 75, e sarebbe stata la Russia a compiere la strage, forse dando fuoco alla struttura, per cancellare le tracce delle torture e degli omicidi compiuti dentro alla prigione, che si trova vicina alla linea del fronte. Le autorità ucraine hanno chiesto che sia consentito alla Croce Rossa e all’ONU di svolgere un’indagine. Secondo la Russia invece è stata l’Ucraina a colpire l’edificio con i missili HIMARS forniti dagli Stati Uniti: la motivazione, secondo questa accusa che non è stata provata in alcun modo, sarebbe stata dissuadere i soldati ucraini dall’arrendersi alle forze russe.

Al momento sul posto non ci sono giornalisti indipendenti né organizzazioni internazionali, quindi capire davvero cosa sia successo è molto difficile.

Non sembra ci siano stati morti tra i soldati russi, mentre tra le vittime ci sono con ogni probabilità diversi membri del battaglione Azov, la milizia incorporata nell’esercito ucraino nota per le simpatie neonaziste, che erano stati catturati dopo aver perso la battaglia in difesa della città di Mariupol ed essersi nascosti per settimane nell’acciaieria Azovstal. Decine di prigionieri erano stati coinvolti nelle scorse settimane in scambi tra Russia e Ucraina, ed erano in corso altre trattative.

Video che circolano sui canali russi mostrano i resti dei letti a castello e dei loro occupanti, in mezzo alle macerie, e i media di stato hanno mostrato delle immagini in cui sostengono siano riconoscibili i frammenti di un razzo HIMARS. La presenza di prigionieri di guerra ucraini nella prigione era nota, e secondo Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Olenivka non c’erano obiettivi militari, motivo per cui sarebbe da escludere un attacco d’artiglieria dell’esercito ucraino. Secondo Podolyak, i prigionieri erano stati trasferiti nella struttura esplosa pochi giorni fa, cosa che suggerirebbe una pianificazione dell’attacco.

I servizi segreti ucraini hanno pubblicato una registrazione audio risalente a venerdì sera sostenendo che riguardi una conversazione tra due soldati separatisti filorussi, uno dei quali dice all’altro di non aver sentito il suono di un razzo prima dell’esplosione, ipotizzando che probabilmente siano stati i russi a far saltare in aria la struttura. Non sono comunque chiari i motivi per cui la Russia avrebbe potuto volere uccidere i prigionieri, che avevano un alto valore per futuri scambi con l’Ucraina. Kyrylo Budanov, a capo dei servizi segreti militari ucraini, ha detto che l’attacco sembrerebbe essere stato compiuto da mercenari russi del famigerato gruppo Wagner, che avrebbero agito autonomamente e senza rispettare le gerarchie. Secondo Budanov anche il ministero della Difesa russo sarebbe venuto a conoscenza della strage soltanto in seguito.