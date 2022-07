Anche in Grecia ci sono diversi grandi incendi

Negli ultimi giorni si sono sviluppati diversi grossi incendi in Grecia, un paese che negli ultimi anni durante l’estate ha spesso avuto enormi problemi nella gestione degli incendi, ma che fino a pochi giorni fa era stato sostanzialmente risparmiato dal sensibile aumento delle temperature e degli incendi registrato in tutta Europa. Soltanto fra venerdì pomeriggio e sabato si sono sviluppati complessivamente 53 incendi, ha scritto il quotidiano greco Ekathimerini.

L’incendio più esteso è in corso invece da giovedì nel Parco nazionale della foresta di Dadia, nel nordest del paese, vicino al confine con Bulgaria e Turchia. Il parco è molto noto in Grecia per ospitare diverse specie di uccelli rari, fra cui anche gli avvoltoi. Le fiamme hanno bruciato diversi punti di osservazione e si stanno dirigendo verso le strutture dei gestori del parco, senza che per ora i vigili del fuoco siano riusciti a fermarle. Il governatore regionale Dimitris Petrovits ha detto all’agenzia stampa AMNA che tutte le forze a disposizione saranno impiegate per proteggere i paesi situati nei pressi del parco.

#Greece | For 3rd consecutive day wildfires are raging at Dadia national park in Evros. One of the most beautiful places in the country is destroyed. No support from EU nor US troops stationed at Alexandroupolis. pic.twitter.com/ECmC9Jje4y — Dimitris Rapidis (@rapidis) July 23, 2022

Almeno due grossi incendi si sono inoltre sviluppati a Lesbo, una delle più famose isole greche nei pressi della costa turca. L’incendio è nato nei boschi nella parte ovest dell’isola ma si è sviluppato in due direzioni. Verso sud è arrivato a Vatera, un paese pieno di locali e lidi per turisti, che è stato completamente evacuato. Centinaia fra turisti e residenti hanno lasciato l’isola.

Leftovers of a beach bar in #Vatera. Where the fires are ongoing in the beach ground and residents got evacuated yesterday. #Lesvos pic.twitter.com/lhgneLf1LG — Franziska Grillmeier (@f_grillmeier) July 24, 2022

«Stiamo lottando per salvare le nostre case», ha detto il sindaco della parte ovest di Lesbo, Taxiarchis Verros, alla tv di stato greca. Ad oggi l’incendio non è ancora stato spento.

Nei giorni precedenti si erano sviluppati diversi incendi nelle montagne alla periferia di Atene: centinaia di persone erano state evacuate per il timore che le fiamme raggiungessero le case.

Euronews scrive che l’aumento di temperature dovrebbe durare per almeno dieci giorni: il rischio di nuovi, estesi incendi rimane molto alto. Nell’estate del 2021 la Grecia aveva affrontato gli incendi più vasti degli ultimi anni: si stima che in tutto fossero bruciati circa 121mila ettari di terreno.