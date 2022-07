Un po’ di cose in streaming a luglio

Questo mese è iniziato – per chi ha trovato tutte le ore necessarie a guardarla – con la fine della quarta stagione di Stranger Things. Per il resto, sarà un mese con molte storie tendenti al thriller: la più attesa, per budget e nomi, è quella di The Gray Man, con protagonista Ryan Gosling. A fine mese comincerà su Prime Video Paper Girls, che parla di viaggi del tempo ma inizia negli anni Ottanta e ha quattro ragazze protagoniste.

Stranger Things (seconda parte della quarta stagione)

Netflix: 1 luglio

Potreste averne sentito parlare o averne letto in giro. Nel caso ancora dobbiate vederla, la “seconda parte” (che Netflix chiama “Volume II”) è composta dagli episodi 8 e 9, rispettivamente lunghi come un film corto (85 minuti) e come uno lungo (150 minuti).

The Terminal List

Amazon Prime Video: 1 luglio

Una serie thriller e d’azione con Chris Pratt, tratta da un omonimo romanzo di Jack Carr e diretta da Antoine Fuqua. Inizia con un’imboscata durante un’operazione segreta e prosegue con il personaggio di Pratt parecchio confuso su quanto accaduto. Oltre a Pratt c’è anche Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold.

Westworld (quarta stagione)

Sky e Now: 4 luglio

La serie di Lisa Joy e di Jonathan Nolan, fratello di Christopher Nolan. Essendo ispirata a un film del 1976 tratto da un romanzo di Michael Crichton era iniziata in un parco a tema wester ambientata da robot praticamente indistinguibili da esseri umani. Nel frattempo sono però successe diverse cose e sono passati non pochi anni, e ora gran parte dell’azione è fuori dal parco.

The Responder

Disney+: 6 luglio

Una serie della BBC scritta da un ex agente della polizia, con Martin Freeman che interpreta Chris, un agente di polizia che viene assegnato al turno notturno di Liverpool, e con Adelayo Adedayo che interpreta la sua nuova collega.

Senza confini (serie)

Amazon Prime Video: 7 luglio

Una serie spegnola che racconta del viaggio intorno al mondo di Ferdinando Magellano e Juan Sebastián Elcano, quest’ultimo interpretato da Álvaro Morte, il Professore di La casa di carta. Nel settembre di quest’anno, saranno 500 anni dalla fine di quel viaggio.

Black Bird

Apple TV+: 8 luglio

Una serie thriller ispirata a una storia vera, con protagonista il figlio di un poliziotto che viene condannato (il figlio, non il poliziotto) a dieci anni di carcere, al quale – per evitarseli – viene data la possibilità di provare a fare amicizia con un sospetto serial killer, per provare a ottenere da lui una confessione sui suoi omicidi. Il protagonista è Taron Egerton e c’è anche una delle ultime interpretazioni di Ray Liotta.

Il mostro dei mari

Netflix: 8 luglio

Un film d’animazione con protagonisti un cacciatore di mostri marini e una bambina che si è imbucata nella sua nave per poter essere vicina al suo eroe.

D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla

Netflix: 13 luglio

Una bella e misteriosa storia di cinquant’anni fa: ne potete leggere qui, se siete tra quelli che leggono storie di cose prima di guardare le storie di quelle stesse cose.

Persuasione

Netflix: 15 luglio

Un adattamento filmico, decisamente non il primo, di un romanzo di Jane Austen.

Das Boot (terza stagione)

Sky e Now: 19 luglio

La serie sequel del film U-Boot 96, che ha buone ragioni per dirsi “claustrofobica»,

Trying (terza stagione)

Apple TV+: 22 luglio

Una serie comedy, la prima di questa lista, su Nikki e Jason e la loro voglia di diventare genitori.

The Gray Man

Netflix: 22 luglio

Un film di cui si parla da un po’, sul quale sembra Netflix abbia ottime aspettative. L’hanno diretto i fratelli Anthony e Joe Russo e ci recitano Ryan Gosling, Chris Evans, Billy Bob Thornton e Ana de Armas. Gosling è “l’uomo grigio”, un ex agente della CIA ed ex sicario, obiettivo di una caccia all’uomo internazionale. È tratto dal romanzo Tre giorni per un delitto, scritto da Mark Greaney.

Santa Evita

Disney+: 26 luglio

Una serie thriller argentina, sulle vicende del corpo imbalsamato di Eva Perón.

In nome del cielo

Disney+: 27 luglio

Una serie thriller ispirata tratta da un romanzo true crime su un omicidio del 1984 a Salt Lake City, in una storia che ha molto a che fare con la chiesa mormone.

Surface

Apple TV+: 29 luglio

Una serie «ambientata nell’élite di San Francisco» con protagonista «una donna che ha perso gran parte della memoria a seguito di un trauma cranico ritenuto il risultato di un tentativo di suicidio», e che «inizia a mettere in dubbio se la verità che le hanno raccontato sia davvero la realtà che ha vissuto».

Paper Girls

Prime Video: 29 luglio

Una serie con protagoniste quattro ragazze che distribuendo giornali dopo la notte di Halloween del 1988 si ritrovano in mezzo a una complicata vicenda di viaggi nel tempo. La storia poi prende altre pieghe, ma già dal trailer viene facilissimo pensare a Stranger Things. La storia è un adattamento di un graphic novel di Brian K. Vaughan.