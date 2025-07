È morto Michael Madsen, attore statunitense molto conosciuto tra le altre cose per avere lavorato spesso con il regista Quentin Tarantino in film come Le iene, Kill Bill, The Hateful Eight e C’era una volta a… Hollywood. Aveva 67 anni.

Madsen è stato trovato morto giovedì mattina nella sua casa a Malibu, a ovest di Los Angeles. Il suo manager, Ron Smith, ha detto la morte è stata causata probabilmente da un arresto cardiaco.

Madson ha recitato in oltre 300 film, tra cui Thelma & Louise (1991) e Donnie Brasco (1997). Ma la scena probabilmente più memorabile della sua carriera è quella in cui in Le iene (1992), nei panni di Mr. Blonde, tortura un agente della polizia mentre balla sulle note di Stuck in the Middle with You degli Stealers Wheel.

Lui e Tarantino non si erano mai incontrati prima di Le iene, raccontò in un’intervista del 2016. Tarantino poi lo volle anche per Pulp Fiction (1994), ma Madsen rifiutò il ruolo di Vincent Vega, che andò quindi a John Travolta.

In un comunicato Smith e un’altra manager di Madsen dicono che negli ultimi due anni l’attore aveva lavorato ad alcune produzioni indipendenti, tra cui dei lungometraggi (Resurrection Road, Concessions e Cookbook for Southern Housewives), e che stava per pubblicare un nuovo libro intitolato Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

Madsen era nato a Chicago, dove aveva iniziato a lavorare in una compagnia teatrale, prima di esordire nel cinema con Wargames – Giochi di guerra nel 1983.