Le foto del Pride di Milano

Ieri, sabato 2 luglio, a Milano c’è stata una grande manifestazione in occasione del Pride, il mese di eventi che celebra la comunità LGBTQIA+ in tutto il mondo. Il Pride di Milano è stato organizzato dalla Commissione Pride di Arcigay Milano, in collaborazione con le altre associazioni che costituiscono il Coordinamento Arcobaleno, e come parte di Onda Pride, il movimento che unisce tutti i Pride italiani. Hanno partecipato migliaia di persone, incluso il sindaco Beppe Sala. Tra le altre cose, Sala ha annunciato che il comune di Milano ricomincerà a riconoscere come figli di entrambi i genitori i bambini e le bambine nate all’interno di una famiglia omogenitoriale.

