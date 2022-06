Come si vota ai ballottaggi delle amministrative

Oggi si tengono i ballottaggi per le elezioni amministrative in molte città e capoluoghi italiani, tra cui Verona, Parma, Alessandria, Cuneo, Catanzaro, Como, Piacenza e Lucca, a distanza di due settimane dal primo turno.

I seggi sono aperti dalle 7 e chiuderanno alle 23. Per votare bisogna andare al proprio seggio – che si legge sulla tessera elettorale – con un documento d’identità.

Le schede saranno molto più semplici rispetto al primo turno: conterranno i nomi dei due candidati sindaco e l’elenco delle liste che li sostengono (che potrebbero essere di più di quelle del primo turno, perché la legge consente apparentamenti tra un turno e l’altro).

Per votare, basterà tracciare un segno sul nome di uno dei due candidati presenti sulla scheda, o sul simbolo di una delle liste che lo sostengono. Non è ammesso il voto disgiunto e per i voti di preferenza verranno considerati quelli espressi al primo turno.

Come segnala il ministero dell’Interno, i comuni dove si tengono i ballottaggi con il maggior numero di elettori sono: Verona (202.638), Parma (146.939), Monza (98.073), Barletta (80.159), Lucca (79.634), Alessandria (73.657), Catanzaro (73.294) e Como (72.132). Nelle regioni a statuto speciale Gorizia è il comune al ballottaggio con il maggior numero di elettori (30.295) mentre Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento, quello con il numero minore (1.407).

Nel complesso potranno votare oltre 2 milioni di persone per l’elezione dei sindaci in 65 comuni, 59 nelle regioni a statuto ordinario (di cui 1 inferiore a 15.000 abitanti), 6 nelle regioni a statuto speciale (di cui 1 inferiore a 15.000 abitanti).

