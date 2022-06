Cosa ci facevano Harry e Meghan al giubileo

Il principe Harry del Regno Unito e la moglie Meghan Markle hanno partecipato al Platinum Jubilee, il loro primo evento pubblico nel Paese da quando, all’inizio del 2020, avevano rinunciato ai titoli reali per diventare più indipendenti dalla monarchia britannica. La loro partecipazione ai festeggiamenti per i 70 anni di regno della regina Elisabetta II ha ricevuto molte attenzioni da parte della stampa, curiosa di capire lo stato dei rapporti con la famiglia reale, che a un certo punto erano sembrati abbastanza tesi. Alla fine Harry e Meghan hanno partecipato solo a due eventi e sono stati perlopiù in secondo piano: la loro presenza, comunque, è stata largamente vista come un segnale positivo, di riconciliazione.

Il principe Harry e Meghan Markle, duchi del Sussex, vivono negli Stati Uniti dal 2020, quando avevano scelto di non essere più membri attivi della famiglia reale pur continuando a farne parte. Entrambi avevano lamentato in diverse occasioni la troppa attenzione mediatica che ricevevano e, nel tempo, anche i rapporti con la monarchia si erano raffreddati. In un’ormai famosa intervista data alla conduttrice televisiva Oprah Winfrey nel marzo del 2021, Markle aveva detto che la famiglia reale diffondeva «falsità» sul loro conto e che aveva un atteggiamento razzista nei suoi confronti; due mesi dopo Harry aveva spiegato di essersi voluto allontanare dalla monarchia per non trasmettere un ciclo di sofferenze che lui stesso aveva vissuto ai suoi figli.

Come ha scritto BBC, con il rientro dei duchi di Sussex per il giubileo nella casa reale si temevano polemiche e possibili danni di immagine; la loro presenza invece non ha interferito con gli eventi e non è stata motivo di particolari critiche o pettegolezzi. Nessuno di loro, comunque, ha avuto un ruolo cerimoniale durante gli eventi.

Giovedì, durante la prima giornata di festeggiamenti, hanno partecipato alla cerimonia dedicata al compleanno della regina a Buckingham Palace, rimanendo però in disparte. Non hanno raggiunto il palazzo su una carrozza o a cavallo, come gli altri membri più stretti della famiglia reale, e non sono stati invitati a presenziare sul balcone principale dell’edificio assieme al principe Carlo e alla consorte Camilla o alla famiglia del principe William, suo fratello: la casa reale infatti aveva deciso di invitare sul balcone solo i membri della famiglia “in attività”, escludendo quindi sia loro sia il principe Andrea, coinvolto in uno scandalo per presunte molestie sessuali. La coppia ha assistito alla parata da una stanza laterale di Buckingham Palace, dove Harry è stato fotografato mentre chiacchierava con il duca di Kent, cugino di Elisabetta II, e Meghan mentre giocava con alcune delle nipoti della regina.

Venerdì hanno partecipato alla messa per celebrare il giubileo di platino nella cattedrale di San Paul a Londra assieme ad altri circa 400 invitati (la regina invece era assente per non stancarsi troppo).

Quelli di giovedì e venerdì sono stati gli unici festeggiamenti a cui partecipato: non hanno preso parte né alla corsa ippica di sabato a Epsom né all’evento conclusivo del giubileo di domenica (il Platinum Pageant), quando la regina Elisabetta II è di nuovo salita sul balcone di Buckingham Palace per salutare la folla, assieme alle famiglie di Carlo e William, rispettivamente primo e secondo erede al trono.

Durante la visita nel Regno Unito insieme ai due figli – Archie di tre anni e Lilibet Diana di uno – Harry e Meghan non hanno dato interviste e non si sono visti in pubblico in altre occasioni.

Secondo quanto hanno scritto giornali e riviste, la casa reale voleva evitare che la presenza di Harry e Meghan attirasse troppo l’attenzione, rischiando di mettere in secondo piano i festeggiamenti o, peggio, di creare polemiche sui loro rapporti. Probabilmente era stato suggerito loro di mantenere un basso profilo durante gli eventi: BBC scrive che la regina avrebbe ordinato di farli andare a prendere al loro arrivo in un aeroporto privato per accompagnarli nella residenza in cui avrebbero soggiornato, a Windsor, e che avrebbe garantito un piccolo corteo al loro arrivo a San Paul.

Dopo un periodo particolarmente teso tra i duchi di Sussex e la casa reale britannica, Harry e William furono fotografati mentre sembravano parlare cordialmente in occasione del funerale del principe Filippo, il marito di Elisabetta II, morto nel 2021 a 99 anni. Lo scorso aprile invece avevano preso un tè con la regina e avevano incontrato anche il principe Carlo e Camilla durante un viaggio in Europa per promuovere gli Invictus Games, i giochi sportivi per i reduci di guerra organizzati dal 2014 su iniziativa del principe Harry.

Secondo le informazioni raccolte dai giornali, inoltre, durante la visita di Harry e Meghan a Londra la regina avrebbe conosciuto per la prima volta Lilibet, chiamata con il nome usato per Elisabetta II in famiglia, che ha compiuto un anno proprio sabato 4 giugno, durante le celebrazioni del giubileo.

