Un po’ di cose in streaming a giugno

Oltre a essere il mese che intercorre tra un pezzo e l’altro dell’ultima stagione di Stranger Things, per lo streaming giugno sarà anche il mese delle serie Ms. Marvel e The Staircase – Una morte sospetta, delle nuove stagioni di The Boys e Peaky Blinders e del film fantascientifico Spiderhead. Inoltre, visto che a giugno inizieranno le finali della NBA, questo mese arriveranno anche un film su Giannis Antetokounmpo, una serie di Adam McKay sui Los Angeles Lakers e un film in cui Adam Sandler interpreta un talent scout di giocatori di basket.

Winning Time

2 giugno: Sky e Now

Una serie HBO supervisionata (e diretta in alcuni suoi episodi) da Adam McKay, regista di La grande scommessa e Don’t Look Up, e tratta dal romanzo Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, scritto da Jeff Pearlman. La storia inizia nel 1979, con l’arrivo, nella squadra di NBA dei Los Angeles Lakers di un certo Earvin Johnson Jr., più noto come Magic Johnson. Ha dieci episodi da un’ora ciascuno e ci recitano John C. Reilly, Adrien Brody, Jason Siegel e Sally Field.

The Boys (terza stagione)

3 giugno: Prime Video

Nuova stagione di una serie che era partita un po’ in sordina ma che col tempo si è guadagnata un suo seguito grazie alla sua originalità. È basata su un omonimo fumetto di oltre dieci anni fa e immagina una realtà in cui i supereroi esistono e lavorano tutti per una grande società, che li smista tra una città e l’altra e ne gestisce le uscite pubbliche e l’immagine, dai costumi alle interviste. Solo che la società è cattiva e così sono anche molti dei supereroi che ci lavorano. I “Boys” del titolo sono i componenti del piccolo gruppo clandestino che lo ha capito e vuole farlo sapere al resto del mondo.

Hustle

8 giugno: Netflix

Dopo Diamanti grezzi, un altro film con cui Adam Sandler fa vedere di saper recitare anche ruoli drammatici. In questo caso, in un film in cui interpreta un talent scout di pallacanestro alle prese con un giocatore tanto promettente quanto problematico. Nel film recitano anche LeBron James, Queen Latifah e Robert Duvall.

Ms. Marvel

8 giugno: Disney+

Una nuova serie ambientata nell’universo Marvel, che ormai da un pezzo è seriale oltre che cinematografico. Ha per protagonista Iman Vellani, diciannovenne attrice canadese con origini pakistane che interpreta Kamala Kahn, il personaggio noto per l’appunto come Ms. Marvel: un’adolescente pakistano-americana appassionatissima di supereroi che finisce per diventare lei stessa supereroina, con la capacità di mutare forma e dimensioni.

The Staircase – Una morte sospetta

8 giugno: Sky e Now

Una miniserie true crime con Colin Firth e Toni Colette che racconta una storia di cui già si occupò una docuserie del 2004, poi aggiornata in anni più recenti con alcuni nuovi episodi. Ha per protagonista Michael Peterson, un giallista accusato di aver ucciso la moglie. Nel caso interessi, la docuserie è ancora disponibile su Netflix.

Peaky Blinders (sesta stagione)

10 giugno: Netflix

Sesta – e ultima – stagione della serie con Cillian Murphy che interpreta Tommy Shelby, capo di una piccola gang che col passare delle stagioni (e degli anni del primo Novecento) fa una notevole, seppur parecchio problematica, carriera.

For All Mankind (terza stagione)

10 giugno: Apple TV+

Nuova stagione di una delle prime serie di Apple TV, che mostra quel che sarebbe potuto succedere se la Guerra fredda per la conquista dello Spazio combattuta tra Stati Uniti e Unione Sovietica non fosse mai finita. Questa stagione è ambientata negli anni Novanta e l’obiettivo delle due superpotenze è Marte.

Borgen (quarta stagione)

12 giugno: Netflix

Quarta stagione di una serie che «affronta alcune delle tematiche politiche più importanti del presente scandinavo: la rilevanza del Regno Danese nella realtà moderna, la lotta delle superpotenze per il controllo dell’Artico e in ultimo, ma non per importanza, la crisi climatica». Per chi si è perso le prime tre stagioni, è un political drama con protagonista la politica centrista Birgitte Nyborg. Deve il suo titolo al nome con cui è noto il Palazzo Christiansborg, dove hanno sede i luoghi simbolo dei tre poteri del sistema politico danese: il parlamento, l’ufficio del primo ministro e la Corte Suprema.

Pleasure

17 giugno: Mubi

Dopo una serie danese, un film svedese con protagonista una giovane donna che va in California con l’obiettivo di fare carriera nel mondo del porno. L’ha diretto Ninja Thyberg, che già aveva diretto un cortometraggio con lo stesso titolo.

Spiderhead

17 giugno: Netflix

Thriller fantascientifico e psicologico con Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett. È ambientato ad Aracnotesta, un «penitenziario all’avanguardia dove non ci sono sbarre, celle o divise arancioni» e nel quale «ai detenuti viene impiantato chirurgicamente un dispositivo che somministra farmaci che alterano la mente in cambio di una sentenza ridotta». È tratto da un racconto breve di George Saunders e lo ha diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick.

La casa di carta: Corea

24 giugno: Netflix

Ancora se ne sa poco, ma è – come da titolo – la versione coreana (uno dei paesi da cui sono arrivati alcuni dei più grandi successi Netflix degli ultimi anni) di La casa di carta (uno dei più grandi successi Netflix degli ultimi anni).

Rise: La vera storia di Antetokounmpo

24 giugno: Disney+

Anche Disney non si fa mancare il suo contenuto a tema basket. In questo caso un film sulla storia del giocatore dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, greco di origini nigeriane, e della sua famiglia.

Only murders in the building (seconda stagione)

28 giugno: Disney+

Nuova stagione della miniserie (vanno forte, ultimamente) in cui Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin interpretano tre persone ossessionate dalle storie true crime che si ritrovano in mezzo a quelle storie, non solo nelle vesti di detective.

Atlanta (terza stagione)

29 giugno: Disney+

Terza stagione della serie di-e-con Donald Glover, che nonostante il titolo sarà in gran parte ambientata in Europa.