Cosa si inventano i britannici per il Platinum Jubilee

Londra si sta preparando al Platinum Jubilee, letteralmente il “giubileo di platino”, i festeggiamenti organizzati per celebrare i settant’anni del regno della regina Elisabetta II del Regno Unito. Agli oggetti di tutti i tipi ispirati alla famiglia reale britannica che si trovano normalmente in vendita in città si sono aggiunte decine di prodotti realizzati appositamente per celebrare la sovrana più longeva nella storia del paese e una tra le pochissime persone ad aver regnato così a lungo in tutto il mondo: da un costosissimo carillon alle consuete e immancabili tazze da tè.

Elisabetta II ha 96 anni ed è regina dal 6 febbraio 1952, il giorno in cui morì il padre, re Giorgio VI. Incoronata ufficialmente il 2 giugno del 1953, è la prima sovrana del Regno Unito a raggiungere i settant’anni di regno: prima di lei la persona che aveva regnato più a lungo era stata la regina Vittoria, che fu al trono per 63 anni fino a quando morì, nel 1901. In occasione del “giubileo di diamante”, che si tenne nel 1897 per festeggiare i sessant’anni di regno della regina Vittoria, furono realizzate monete, spille e francobolli celebrativi. 125 anni dopo, i prodotti per celebrare il regno di Elisabetta II sono molto più vari e numerosi: particolarmente rari o preziosi, di scarsa qualità, oppure legati ai festeggiamenti che si terranno tra il 2 e il 5 giugno, proclamati giorni di festa nazionale.

A Londra le celebrazioni per il giubileo verranno inaugurate il 2 giugno con la parata per il compleanno della regina, in cui sfileranno più di 1.400 soldati, 200 cavalli e bande con più di 400 musicisti. Anche se la regina è nata il 21 aprile, infatti, il suo compleanno si festeggia a metà giugno: una tradizione dovuta alla possibilità di organizzare gli eventi in un periodo dell’anno più caldo.

Da giorni i negozi di oggettistica della famiglia reale che si trovano accanto a Buckingham Palace fanno fatica a gestire la quantità di clienti: dicono di aver esaurito i canovacci, le monete celebrative e le tazze di porcellana ufficiali, che sono in vendita dallo scorso 8 novembre e sono tra gli oggetti più richiesti. Anche il negozio online della famiglia reale ha sospeso temporaneamente gli ordini a causa delle troppe richieste.

Il Center for Retail Research, una società di Norwich che si occupa di ricerche di mercato, ha stimato che in occasione del giubileo i britannici spenderanno l’equivalente di oltre 340 milioni di dollari in souvenir, cimeli e regali a tema.

Official memorabilia to commemorate the Platinum Jubilee goes on sale today @RCT announces. The range includes a teacup and saucer, mug and tankard as well as decorations, tea towels and a chocolate bar. All profits go to the @RCT pic.twitter.com/BuGWHV9hhc — Victoria Murphy (@byQueenVic) November 8, 2021

Tra gli oggetti più preziosi c’è un carillon in edizione limitata che costa l’equivalente di 2.300 euro ed è così richiesto che ora per riceverlo bisogna aspettare la fine di giugno. Oltre a numerosi tipi di sciarpe, foulard, T-shirt, calzini e maglioni celebrativi, ci sono anche la shopper bag dei grandi magazzini Harrods e l’orologio di Swatch con disegnata sul quadrante la regina, in uno dei suoi tipici abiti colorati.

C’è poi la Barbie in edizione limitata, che sul sito della catena di grandi magazzini John Lewis è andata esaurita in tre secondi e ora è praticamente impossibile da trovare.

With 70 years of service, Queen Elizabeth II is the longest serving British monarch, and first to celebrate a Platinum Jubilee. #Barbie observes the landmark occasion with a doll in her likeness, dressed in an ivory gown, blue riband, and a regal crown. https://t.co/nt6KElqjK4 pic.twitter.com/7BkcyCnNE7 — Barbie (@Barbie) April 21, 2022

Sono stati messi in commercio anche gin e liquori in edizione limitata, vari tipi di biscotti, torte e tortine a forma di corgi, la razza di cane amatissima dalla sovrana.

Il grande magazzino londinese Fortnum & Mason vende un costosissimo set da picnic che comprende spumante, formaggi e prosciutti, mentre sugli scaffali dei supermercati si trovano confezioni celebrative di ogni tipo di prodotto, dai tè ai sacchetti di patatine.

A royal announcement… To celebrate the Queen’s Platinum Jubilee we are launching, limited edition, coronation chicken crisps. Combining roast chicken with a subtle kick of curry, these Tyrrellbly Tyrrellbly Tasty crisps are perfect for any Jubilee soirée. Only @waitrose pic.twitter.com/DN2i8hm7oK — Tyrrells (@Tyrrells) May 18, 2022

Ci sono anche iniziative commerciali particolarmente curiose. Il Kennel Club, la più grande organizzazione britannica dedicata alla salute e al benessere dei cani, ha messo a punto una ricetta per cucinare uno speciale snack per gli animali. Tra gli articoli più singolari ci sono un nano da giardino che assomiglia alla regina oppure dei leggings con stampa di corgi reali, non propriamente sobri.

C’è poi un negozio di street food del Galles che ha attirato molte attenzioni e suscitato qualche perplessità su TikTok per aver preparato un fish and chips, il piatto nazionale inglese a base di patatine e filetti di pesce fritti, con una pastella blu e rossa, sempre per celebrare il giubileo.