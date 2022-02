Il lungo “Platinum Jubilee” della regina Elisabetta II

Domenica 6 febbraio sono cominciati ufficialmente i festeggiamenti per i settant’anni di regno della regina Elisabetta II del Regno Unito, che saranno celebrati anche nei paesi di cui è sovrana, tra cui Australia, Canada e Giamaica. Per celebrare il cosiddetto Platinum Jubilee, letteralmente il “giubileo di platino”, da domenica in poi si terranno numerosi eventi, celebrazioni e parate che culmineranno con quattro giorni di cerimonie e festeggiamenti ufficiali previsti per inizio giugno a Londra.

Elisabetta II ha 95 anni ed è la sovrana più longeva della storia Regno Unito. Diventò regina il 6 febbraio del 1952, il giorno in cui morì il padre, re Giorgio VI, e fu incoronata ufficialmente il 2 giugno del 1953. È inoltre la prima sovrana del Regno Unito a raggiungere i settant’anni di regno. Prima di lei l’unica ad aver regnato per più di sessant’anni era stata la regina Vittoria, che aveva regnato per 63 anni fino alla sua morte, avvenuta nel 1901.

Nel messaggio reso pubblico in occasione dell’evento, Elisabetta II ha ringraziato i suoi sudditi e la sua famiglia, e fatto un annuncio riguardo la sua successione: quando alla sua morte suo figlio Carlo sarà nominato re, la moglie Camilla riceverà il titolo di “regina consorte”.

Questa decisione di Elisabetta risolve un problema che avrebbe potuto complicare le cose a Carlo dopo la morte della madre: Camilla Parker Bowles è la seconda moglie di Carlo (dopo Lady Diana, morta in un incidente stradale nel 1997), e i due erano legati sentimentalmente anche durante il primo matrimonio. Per molto tempo i media britannici avevano così speculato che, quando Carlo sarebbe diventato re, Camilla avrebbe ricevuto soltanto il titolo di “principessa consorte”. Con la decisione di Elisabetta, potrà essere chiamata “regina”.

✍️ On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022

Anche se negli ultimi mesi è stata vista molto poco in pubblico a causa di un breve ricovero in ospedale e di un prolungato periodo di riposo per tutelare la sua salute, Elisabetta II ha continuato a portare avanti i propri impegni istituzionali anche superati i 90 anni di età. Nei settant’anni del suo regno si sono succeduti ben 14 primi ministri: il primo è stato Winston Churchill e il più recente Boris Johnson.

Today marks 70 years since Queen Elizabeth II acceded to the throne, following the death of her father, King George VI. Her Majesty was proclaimed Queen throughout the UK and Commonwealth in the early hours of 6 February 1952. ???? Dorothy Wilding @RCT pic.twitter.com/eBfSmjO8SD — The Royal Family (@RoyalFamily) February 6, 2022

Gli eventi per festeggiare il Platinum Jubilee cominceranno domenica e andranno avanti nei prossimi mesi. Tra il 2 e il 5 giugno, che sono stati proclamati giorni di festa nazionale, ci saranno numerose cerimonie, sfilate ed eventi pubblici ufficiali a Londra. Le celebrazioni verranno inaugurate il 2 giugno dalla parata per il compleanno della Regina, in cui sfileranno più di 1.400 soldati, 200 cavalli e le bande di più di 400 musicisti. Elisabetta II è nata il 21 aprile del 1926, ma solitamente il suo compleanno si festeggia a metà giugno, una tradizione legata alla possibilità di organizzare gli eventi in un periodo dell’anno più caldo.

The Queen has hosted a reception for local community groups at Sandringham House on the eve of Accession Day. Her Majesty is the first Monarch in history to reach the historic milestone of 70 years on the throne. pic.twitter.com/LQOk9ZjAuU — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022

Nella storia, si ha memoria soltanto di altri tre monarchi il cui regno è durato più di 70 anni: Luigi XIV di Francia (il cosiddetto “re sole”, che è il re più longevo della storia con 72 anni e 110 giorni di regno), Johann II del Liechtenstein, che governò a cavallo tra Ottocento e Novecento, e Bhumibol Adulyadej della Thailandia, che è morto nel 2016.