La quarantanovesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Questo episodio segna l’inizio della collaborazione tra Joypad e Red Bull: ogni tanto all’interno di Joypad daremo spazio alle iniziative di RedBull partendo da Indie Forge, un programma per dare visibilità allo sviluppo di videogiochi indie in Italia. Nel settore non è che stia succedendo molto, o meglio, succedono tante cose che non sono però legate ai videogiochi in senso stretto: Square Enix e Embracer Group si sono accordati per il passaggio di proprietà di alcuni studi storici, Microsoft ha un problema (forse) con i suoi studi interni e FIFA, il videogioco più venduto dell’anno ogni anno, non si chiamerà più FIFA. Visto il periodo di magra poi i consigli raddoppiano: in un primo giro si propongono dei videogiochi che vale la pena recuperare anche se non troppo recenti (Batman: Arkham Asylum ora disponibile in una nuova edizione speciale, Horizon Forbidden West e SIFU), mentre nei consueti cosigli di fine episodio fa la sua comparsa il nuove volume di Bitmap Books (The King of Fighters: The Ultimate History), Trek to Yomi e Rogue Legacy 2.

