La tauromachia non ha funzionato per San Marino

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest ha incluso una pirotecnica esibizione di Achille Lauro a bordo di un toro meccanico, che però non è stata sufficiente a San Marino per accedere alla finale di sabato. Un po’ delusi, nella nuova puntata del prevedibile podcast del Post sul concorso musicale che si sta tenendo a Torino Matteo Bordone, Giulia Balducci e Stefano Vizio provano a spiegarsi come mai, aiutati da Luca Misculin che a Torino c’era e ha raccolto informazioni di prima mano.

