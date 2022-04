Storie di cose ordinarie scovate in momenti straordinari

Sono disponibili da oggi i quattro episodi di Certe cose, un nuovo podcast prodotto dal Post, scritto e raccontato da Chiara Alessi. Certe cose si può ascoltare gratuitamente sull’app del Post (scaricala qui) ma anche sulle principali piattaforme di podcast, come Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcast. Di seguito il trailer.

Ogni episodio di Certe cose racconta la storia di un oggetto trovato da Alessi dentro alcune liste particolari: liste di oggetti di uso quotidiano ritrovati in luoghi e contesti legati ad alcuni importanti momenti degli ultimi cinquant’anni. La lista degli oggetti sequestrati nella base delle Brigate Rosse durante il sequestro di Aldo Moro, per esempio, e di quelli trovati nella villa di Totò Riina a Palermo (compresi un depliant della Swatch, un santino di San Giuseppe, un poster strappato della nazionale italiana e “quattro figurine del mondo di Poochie“). La lista degli oggetti trovati nella scuola Diaz di Genova nei giorni del G8. La lista degli oggetti smarriti nei mesi di Expo 2015 a Milano. Sono oggetti che hanno “fatto la storia”, come si dice: o almeno una sua piccola parte.