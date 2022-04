La Russia ha rifiutato una tregua per la Pasqua ortodossa, dice Zelensky

Nel suo discorso di stanotte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che la Russia ha rifiutato una tregua per la Pasqua ortodossa, che sarà questo weekend perché segue il calendario giuliano e non quello gregoriano, come la Pasqua cattolica. Secondo il governo ucraino è un segno del fatto che la Russia non sarebbe intenzionata davvero a trovare una soluzione al conflitto. Zelensky ha anche avvertito gli abitanti delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia di non fornire documenti alle forze occupanti russe, che secondo lui li userebbero per falsificare i risultati di due referendum che hanno intenzione di organizzare per rendere le due regioni autonome e indipendenti.

Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin giovedì ha detto che le forze russe hanno conquistato Mariupol, anche se nell’acciaieria di Azovstal rimangono asserragliati migliaia di soldati ucraini che al momento non hanno intenzione di arrendersi. Putin ha ordinato di non procedere con l’assalto all’acciaieria, che è una specie di città fortificata, complicata da conquistare: le forze russe potrebbero rimanere impegnate a lungo e subire ingenti perdite in caso di combattimento.