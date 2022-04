A Borodyanka la situazione potrebbe essere peggiore che a Bucha

Si è cominciato a scavare tra le macerie dei palazzi distrutti dai bombardamenti russi a Borodyanka, cittadina ucraina alla periferia della capitale Kiev. Da giorni le autorità ucraine sostengono che nella città, occupata per settimane dai russi prima del loro ritiro, possano essere stati uccisi centinaia di civili e che possano essere state compiute estese violenze: al momento non ci sono informazioni complete. Giovedì sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che la situazione a Borodyanka potrebbe essere anche peggiore rispetto a Bucha, dove finora sono stati trovati 320 cadaveri di persone uccise dai russi.

Giovedì sera il portavoce del governo russo, Dmitri Peskov, ha ammesso in un’intervista a Sky News che l’esercito russo ha subito perdite «notevoli» in Ucraina, senza dare altri dettagli. È una dichiarazione rilevante, perché è la prima volta che la Russia ammette le numerose perdite subite finora (a fine marzo avevano sostenuto che i soldati russi uccisi dall’inizio dell’invasione sarebbero stati circa 1.300; secondo la NATO fino a 15mila). L’Unione Europea ha infine approvato l’ultimo pacchetto di sanzioni. Sono le prime a colpire il settore energetico russo, anche se non coinvolgono gas e petrolio: prevedono l’importazione in Europa del carbone russo. Il blocco entrerà in vigore da metà agosto. Inoltre oggi a Kiev ci sarà il primo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.