Venerdì la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è arrivata in Ucraina per fare visita ad alcuni dei posti più colpiti dagli attacchi russi e per incontrare poi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Consegnando a Zelensky un questionario che servirà per avviare il procedimento di richiesta dell’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, von der Leyen ha detto:

Credo che formarsi un’opinione in merito non sarà come di consueto una questione di anni, ma di settimane

Venerdì è stata la giornata del primo incontro tra il presidente ucraino e la presidente della Commissione Europea, che era partita questa mattina per Kiev. Come prima tappa, von der Leyen ha fatto visita alle fosse comuni di Bucha, dove parlando del massacro avvenuto in città ha detto che «qui abbiamo visto la nostra umanità frantumarsi».

Durante l’incontro con Zelensky, avvenuto nel tardo pomeriggio, von der Leyen ha sottolineato nuovamente l’importanza delle sanzioni imposte nei confronti della Russia, dimostrandosi invece fiduciosa che l’Ucraina possa entrare nell’Unione Europea a breve. «La Russia cadrà in un declino economico, finanziario e tecnologico», ha detto von der Leyen, «mentre l’Ucraina si sta avviando verso il futuro europeo, ecco quello che vedo».

Zelensky, scrive Reuters, ha fatto sapere che restituirà il questionario compilato entro una settimana.

