Perché è importante la neutralità della Croce Rossa

Dall’inizio dell’invasione armata in Ucraina, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), la più importante associazione di protezione e assistenza per le persone nelle guerre, ha denunciato la presenza di numerose campagne di disinformazione che rischiano di danneggiare la reputazione e la neutralità dell’organizzazione. Proprio per la necessità di mantenersi neutrale nelle condizioni di conflitto, è raro che il CICR faccia dichiarazioni pubbliche di questo tipo, preferendo lavorare solitamente tramite i canali della diplomazia.

Il CICR era stato per esempio accusato di avere costretto gruppi di civili ucraini a sfollare in Russia, abbandonando le loro città sotto attacco. Altre accuse avevano riguardato la costruzione di campi per profughi in Russia destinati agli ucraini, scelta che va contro la normale gestione degli sfollati, solitamente accolti in paesi terzi e comunque dove possa essere garantita la loro sicurezza.

Nel suo comunicato, il CICR ha smentito entrambe le circostanze ricordando che: «Non prenderemmo mai parte nell’evacuazione forzata dei civili. Da nessuna parte in cui lavoriamo nel mondo. Mai». Sui campi profughi l’organizzazione ha spiegato: «Non gestiamo campi per rifugiati o qualsiasi altro tipo di campi in Russia. Punto. Attraversiamo i confini per portare aiuti che salvino vite alle comunità che ne hanno bisogno, ovunque esse siano».

— ICRC (@ICRC) March 29, 2022