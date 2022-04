Si riproverà a evacuare Mariupol

La Croce Rossa internazionale riproverà oggi a organizzare una grande operazione per evacuare i civili rimasti a Mariupol, città del sudest dell’Ucraina in buona parte già rasa al suolo dai bombardamenti russi. Venerdì erano riuscite a lasciare Mariupol tra le 2mila e le 3mila persone, ma ci sono altri 100mila civili intrappolati: finora i “corridoi umanitari” concordati tra Ucraina e Russia hanno funzionato poco, perché presi di mira dalla Russia nonostante l’esistenza dei cessate il fuoco.

C’è qualche informazione in più sul presunto attacco compiuto venerdì mattina da due elicotteri ucraini contro un deposito di carburante a Belgorod, città russa molto vicina al confine orientale dell’Ucraina: nell’attacco, che non è stato confermato dall’esercito ucraino, sono stati danneggiati e fatti esplodere alcuni serbatoi. Dal punto di vista militare, sembra che i russi si stiano progressivamente ritirando dal nord dell’Ucraina, in particolare dalla regione di Kiev, per concentrare i prossimi attacchi nel Donbass, dove nelle ultime ore l’intensità dei bombardamenti è aumentata. In diversi continuano comunque a ritenere che la Russia non si stia ritirando definitivamente, ma che stia prendendo tempo per riorganizzarsi, sistemando i problemi militari e logistici che avevano fermato la sua avanzata, per poi ricominciare.