L’Ucraina riproverà a evacuare i civili da Mariupol

Venerdì mattina alle 9 ora locale, le 8 italiane, è previsto l’inizio di un cessate il fuoco per consentire l’evacuazione di centinaia di civili da Mariupol, la città ucraina più colpita dai bombardamenti russi e in larga parte rasa al suolo. L’accordo è stato annunciato giovedì dal governo ucraino e confermato da quello russo, che ha precisato di avere accettato una specifica richiesta avanzata da Francia e Germania. Da giovedì sera 30 pullman inviati dal governo ucraino si trovano a Berdyansk, una città a 80 chilometri da Mariupol, in attesa di ricevere il permesso di entrare in città. Per venerdì a Mariupol è previsto anche l’arrivo di un convoglio di aiuti umanitari inviato dalla Croce Rossa.

Non è chiaro, però, se la Russia rispetterà gli accordi presi. Nel corso di questa guerra è successo più volte che simili accordi per cessate il fuoco ed evacuazioni di civili siano stati disattesi proprio dalle forze russe. Intanto dal punto di vista militare sta proseguendo l’avanzata delle forze ucraine verso alcuni territori che erano stati occupati dalla Russia all’inizio dell’invasione. Diversi analisti continuano comunque a pensare che la Russia si stia riorganizzando, sia da un punto di vista logistico che militare, in attesa di riprendere gli attacchi e riconquistare i territori persi.