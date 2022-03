Il “corridoio umanitario” di Sumy ha funzionato

Martedì c’è stata la prima evacuazione di massa di civili ucraini da una città assediata dalle forze russe: da Sumy, nel nord-est del paese, sono scappate circa 5.000 persone: è il primo “corridoio umanitario” ad avere avuto successo, dopo che negli scorsi giorni (e anche ieri, a Mariupol) le forze russe avevano sistematicamente e deliberatamente fatto fallire i cessate il fuoco sparando sui civili. La Russia ha già proposto anche per oggi la creazione di nuovi “corridoi”, ma è ancora presto per dire se funzioneranno e se saranno proposte accettabili per l’Ucraina, che aveva già rifiutato una precedente ipotesi di far arrivare i civili in territorio russo e bielorusso (quindi in territorio nemico).

Nel frattempo, Stati Uniti e Polonia stanno discutendo su chi dovrebbe dare all’aviazione ucraina caccia da guerra (e sembra che non ci sia molto accordo). C’è inoltre attesa per due importanti incontri diplomatici previsti per giovedì: quello tra i leader dell’Unione Europea a Versailles e soprattutto quello tra i ministri degli Esteri russo e ucraino, in Turchia.