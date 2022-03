L’ospedale bombardato dalla Russia a Mariupol

Nel pomeriggio di mercoledì un attacco aereo russo ha distrutto buona parte dei reparti di pediatria e maternità di un ospedale a Mariupol, città portuale dell’Ucraina sulla costa settentrionale del mar d’Azov bombardata pesantemente dall’esercito della Russia negli ultimi giorni. Secondo le autorità ucraine locali ci sarebbero almeno 17 persone ferite, ma le attività di soccorso e ricerca di eventuali altri sopravvissuti sono ancora in corso.

Le violente esplosioni hanno danneggiato l’edificio, frantumato i vetri delle finestre e creato un cratere profondo diversi metri nelle vicinanze dell’ospedale.

Subito dopo l’attacco, soldati ucraini, forze di polizia, squadre di soccorso e semplici cittadini sono accorsi nella zona per aiutare le persone che si trovavano nella struttura a mettersi in salvo.

Tra di loro c’erano diversi bambini e alcune donne incinte, che hanno riportato varie ferite.

Le fotografie e i video dall’area dell’ospedale mostrano un grande livello di distruzione.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito l’attacco «un’atrocità» e ha detto di avere avuto notizia di «bambini tra le macerie». Le informazioni da Mariupol sono per ora parziali e non è stato ancora possibile verificare l’esatto numero delle persone ferite.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

