Le forze russe hanno conquistato Kherson

Nella notte tra mercoledì e giovedì le forze russe hanno conquistato la città di Kherson, nel sud dell’Ucraina, il primo grosso centro abitato dall’inizio dell’invasione: la città ha quasi 300 mila abitanti e si trova in una posizione importante per l’avanzamento delle truppe russe. Proseguono inoltre, praticamente ininterrotti, i bombardamenti delle principali città ucraine: secondo l’ONU sono ormai un milione le persone fuggite dal paese. In giornata si attende il secondo round dei negoziati di pace, confermato da entrambe le parti, ma le aspettative su un risultato diplomatico sono bassissime.