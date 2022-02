Le foto di lunedì dalla guerra in Ucraina

A cinque giorni dall’inizio dell’invasione in Ucraina, continuano i combattimenti armati soprattutto a Kiev, la capitale ucraina, e a Kharkiv: entrambe le città sono state colpite da pesanti bombardamenti, ma nonostante questo continuano a resistere. A Kharkiv, in particolar modo, secondo le autorità ucraine i missili russi hanno colpito degli edifici civili, facendo morti e feriti.

Nel frattempo, centinaia di migliaia di cittadini ucraini hanno lasciato il paese: per ora sono 500mila, secondo l’Alto commissariato ONU per i rifugiati. Le persone ritratte nelle foto qui sotto sono soprattutto rifugiati e civili che cercano di proteggersi dalla guerra: sono andate a Medyka, in Polonia, a Zahony, in Ungheria, e in Romania. Quelle rimaste in Ucraina hanno invece usato ospedali, metropolitane, centri sportivi e cantine dei condomini, tra le altre cose, come rifugi per i bombardamenti. O hanno trascorso ore nelle stazioni ferroviarie, aspettando l’opportunità di poter uscire dal paese.

