Le foto delle manifestazioni in Italia per la pace in Ucraina

Sabato nelle principali città italiane migliaia di persone hanno manifestato contro l’invasione armata russa dell’Ucraina, chiedendo la fine dei combattimenti come successo in questi giorni in altre città del mondo. A Roma, Milano e Torino, ma anche a Firenze, Napoli, Trieste e Cagliari, hanno partecipato alcune decine di migliaia di persone, compresa una folta rappresentanza della comunità ucraina in Italia. A Roma la manifestazione è stata organizzata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e da altre decine di associazioni, riunite dalla mattina a piazza Santi Apostoli. A Milano, su coordinamento del gruppo “Milano meticcia antirazzista e solidale”, migliaia di persone hanno sfilato tra piazza Duomo e il Castello Sforzesco.

In giornata il sindaco Beppe Sala ha scritto: «Milano farà la sua parte per dare un supporto a quanti sono in fuga dalla guerra». Ha poi aggiunto che a breve il comune darà indicazioni a chi volesse attivarsi per fornire sostegno ai rifugiati ucraini. Alle manifestazioni di Roma hanno partecipato invece i ministri Roberto Speranza e Andrea Orlando. A Torino la Mole Antonelliana sarà illuminata con i colori della bandiera della pace fino a domenica.

