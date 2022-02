Le manifestazioni per l’Ucraina nel mondo

Mentre continua l’invasione russa dell’Ucraina iniziata nella notte, in varie città del mondo sono in corso manifestazioni: molti si sono radunati davanti alle ambasciate russe con bandiere ucraine, cartelli contro il presidente russo Vladimir Putin e per chiedere la fine della guerra. Attualmente diverse città ucraine sono sotto assedio, ci sono notizie di attacchi e bombardamenti in varie città, anche nella capitale Kiev. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha parlato di una «invasione su larga scala», perché non si sta limitando alle regioni controllate dai separatisti filorussi nell’est del Paese. Il Post segue le notizie con un liveblog, qui.

