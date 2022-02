Le foto dell’ultima serata di Sanremo

Sabato c’è stata la quinta e ultima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, vinto da Mahmood e Blanco con la canzone “Brividi”. Ad accompagnare Amadeus nella conduzione della finale c’era l’attrice Sabrina Ferilli, e tra gli altri come ospite speciale è intervenuto il cantante Marco Mengoni, che vinse il Festival nel 2013 con “L’essenziale”. Al secondo posto è arrivata Elisa, con “O forse sei tu”, e al terzo Gianni Morandi, con “Apri tutte le porte”. Durante la serata ci sono stati anche un tributo alla nota cantante e conduttrice televisiva Raffaella Carrà, morta lo scorso luglio, e un’esibizione della Nazionale italiana di ginnastica ritmica.

La serata finale del Festival è stata vista da 13.380.000 spettatori, ottenendo in totale il 64,9 per cento di share: l’anno scorso la finale di Sanremo era stata vista da 10.715.000 spettatori, con uno share del 53,5 per cento. Marinella Soldi, presidente della Rai, ha detto che quest’anno Sanremo «ha colpito nel segno; ha unito le generazioni e ha fatto parlare una società attuale ed inclusiva».

Ora Mahmood e Blanco rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest, il più grande concorso musicale del mondo, che nel 2022 si terrà a Torino tra il 10 e il 14 maggio.

